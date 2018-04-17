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Телеканал СТБ / Що приготувати на сніданок: топ-5 корисних сендвічів

Що приготувати на сніданок: топ-5 корисних сендвічів

Телеканал СТБ

Немає часу готувати ситний і корисний сніданок? Зробіть сендвіч! Якщо вибрати правильні інгредієнти, він буде смачним і таким же багатим на поживні речовини, як і каша. Крім того, сендвічі зручно брати з собою, щоб перекусити пізніше або в дорозі. Прості та швидкі рецепти сендвічів на сніданок – в нашому матеріалі.

Житні сендвічі з сиром, авокадо і соусом із трав

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Складові:

  • 1 авокадо
  • 100 г вершкового сиру
  • 50 г нежирного твердого сиру
  • 50 г козячого сиру
  • кілька скибочок житнього хліба
  • листя шпинату
  • зелень за смаком

Спосіб приготування:

  1. Для соусу зелень дрібно порубати і змішати з вершковим сиром. Масою рівномірно змастити кожну скибочку хліба.
  2. Нарізати твердий і козячий сир. Авокадо розрізати навпіл і видалити кісточку. М’якоть нарізати.
  3. Зібрати сендвічі. На скибочки хліба з соусом із трав укласти кілька листочків шпинату, авокадо, твердий сир і козячий. Накрити скибочками, що залишилися.

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Сендвічі з буряковим хумусом

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Складові:

Для хумусу:

  • 1 буряк
  • 150 г білої квасолі
  • 2 зубчики часнику
  • 50 мл оливкової олії
  • сіль, перець

Для сендвічів:

  • 1 огірок
  • 1 червоний болгарський перець
  • 1 морква
  • зелень за смаком
  • скибочки цільнозернового хліба

Спосіб приготування:

  1. Для хумусу відварити квасолю і запекти буряк. Почистити буряк, крупно нарізати і покласти у ємність блендера. Додати квасолю, подрібнений часник і оливкову олію. Посолити і поперчити, а потім збити все до однорідної консистенції.
  2. Огірок і перець тоненько нарізати. Моркву натерти.
  3. Скибочки хліба змастити приготованим буряковим хумусом. Зверху викласти овочі та зелень. Накрити скибочками хліба.

Сендвічі з тунцем і яйцями

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Складові:

  • 1 банка консервованого тунця у власному соку
  • 1 огірок
  • 2 яйця
  • 100 г сиру рікотта
  • 2 цільнозернові булочки
  • рукола або листя шпинату до смаку
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Яйця зварити круто, почистити і нарізати пластинами. Огірок почистити і нарізати кружечками. Тунець за необхідності розім’яти виделкою.
  2. Булочки розрізати уздовж і кожну скибочку змастити рікоттою. Викласти на половину огірки, тунець, яйця і зелень. Посолити і поперчити за смаком. Накрити двома скибочками булочок, що залишилися.

Дієтичні сендвічі з хлібців

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Складові:

  • 100 г кисломолочного сиру
  • 1 огірок
  • 1 редиска
  • хлібці
  • зелень за смаком

Спосіб приготування:

  1. Овочі нарізати тонкими кружечками. Зелень порубати.
  2. Хлібці змастити сиром. Викласти овочі та зелень.

Солодкі сендвічі з арахісовою пастою і бананом

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Складові:

  • 100 г заморожених ягід
  • 100 г арахісової пасти
  • 1 банан
  • скибочки хліба з маком або сухофруктами

Спосіб приготування:

  1. Ягоди подрібнити блендером. Банани нарізати кружечками.
  2. Змастити скибочки хліба арахісової пастою, викласти банан і полити ягідної масою. Кожен бутерброд накрити другою половинкою хліба.

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