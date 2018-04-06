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Телеканал СТБ / Що приготувати на сніданок з вівсянки

Що приготувати на сніданок з вівсянки

Телеканал СТБ

Вівсянка – чудова ідея для смачного і корисного сніданку. Адже вівсяні пластівці містять повільні вуглеводи, які заряджають бадьорістю, а також вітаміни і мінерали, що так необхідні нашому організму. При цьому кожного ранку їсти кашу необов’язково. Є безліч страв, які можна швидко і просто приготувати з вівсяних пластівців. Найапетитніші і ситні сніданки з вівсянки – в нашому матеріалі!

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Ягідний крамбл

что приготовить на завтрак из овсянки

Складові:

  • 4 ст. л. свіжих або заморожених ягід
  • 4 ст. л. вівсяних пластівців
  • ½ ч. л. кардамону
  • 12 ст. л. олії
  • 2 ч. л. меду

Спосіб приготування:

  1. Ягоди промити або попередньо розморозити. Викласти на дно порціонної керамічної форми і полити 1 ч. л. меду.
  2. В окремій ємності змішати вівсяні пластівці, кардамон, олію і мед, що залишився. Викласти поверх ягід.
  3. Випікати 1015 хв. при 200 °С. Крамбл готовий, коли ягоди пустили сік, а верхівка підрум’янилась. Готову страву можна подати гарячою з кулькою морозива.

Домашня гранола

завтраки из овсянки

Складові:

  • 4. скл. вівсяних пластівців
  • ¾ скл. цукатів
  • ¾ скл. горіхів і насіння гарбуза або соняшника
  • ½ скл. сухофруктів або сушених ягід
  • 4 ст. л. меду
  • 2 ст. л. олії
  • 1 ч. л. кориці

Спосіб приготування:

  1. Сухофрукти залити окропом і залишити на 15 хв. Пластівці, цукати, рубані горіхи і насіння змішати. Пропорції можна варіювати на свій смак.
  2. У сотейник налити мед, олію і додати корицю. Нагрівати, помішуючи, доки суміш не стане більш рідкою.
  3. Залити медовою сумішшю пластівці та добре перемішати.
  4. Викласти майбутню гранолу на вистелене пергаментом деко. Випікати 1520 хв. при 175 °С, час від часу помішуючи. До готової граноли додати улюблені сухофрукти або сушені ягоди. Подавати з йогуртом або апельсиновим соком.

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Смузі з червоної та чорної смородини

что приготовить на завтрак

Складові:

  • 2 ст. л. вівсяних пластівців
  • 1 скл. червоної смородини
  • 1/3 ст. чорної смородини
  • 1 банан
  • 150 мл натурального йогурту
  • 200 г морозива (можна замінити кисломолочним сиром)
  • Мед за смаком

Спосіб приготування:

  1. У чашу блендера помістити вівсяні пластівці та змолоти в борошно.
  2. Додати свіжу або заморожену смородину і нарізаний банан. Подрібнити все разом в пюре.
  3. Додати до ягідної суміші морозиво, йогурт і мед. Збивати до отримання однорідної маси.
  4. Готовий смузі розлити у склянки і прикрасити ягодами.

Кокосове вівсяне печиво

печенье из овсянки на завтрак

Складові:

  • 75 г вівсяних пластівців
  • 70 г цільнозернового борошна
  • 60 г кокосової стружки
  • 6 ст. л. олії
  • 4 ст. л. меду
  • 1 ч. л. соди
  • 1 ст. л. лимонного соку

Спосіб приготування:

  1. Сухі інгредієнти змішати.
  2. Олію з’єднати з медом. Погасити соду лимонним соком і додати до медово-олійної суміші.
  3. Влити рідкі інгредієнти в сухі та перемішати.
  4. Деко вистелити пергаментним папером. Вологими руками сформувати кульки, викласти на папір і злегка притиснути ложкою, надаючи форму печива.
  5. Випікати 10 хв. при 200 °С.

Банановий хліб без цукру

диетический банановый хлеб

Складові:

  • 1 ст. вівсяних пластівців
  • 3 банани
  • ½ скл. молока
  • 1 ч. л. кориці

Спосіб приготування:

  1. Змолоти в борошно 3/4 скл. вівсяних пластівців.
  2. У чашу блендера покласти банан, корицю і мелені пластівці. Залити молоком і збити.
  3. Всипати цільні пластівці та ложкою перемішати до однорідності. За бажанням можна додати сухофрукти або рублені горіхи.
  4. Вилити тісто в прямокутну форму і випікати 11,5 год. при 180 °С.

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