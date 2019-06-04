Що приготувати на сніданок: 5 простих ідей
Багато з нас часто не їдять вранці зовсім не з причини відсутності апетиту вранці, а через брак часу та ідей, що приготувати на сніданок. В результаті – доводиться переїдати в обід або задовольнятися перекусом у дорозі, від якого користі мало. Хочете приготувати смачний та поживний сніданок, що потребуватиме мінімум часу і сил? Тоді читайте нашу добірку простих порад, що приготувати на сніданок.
Лінива вівсянка
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці довгого варіння – ½ ст.
- молоко – ½ ст.
- грецький йогурт – 2–3 ст. л.
- суміш сухофруктів – 30 г
- волоські горіхи – 20 г
- свіжий інжир (можна замінити іншими фруктами за смаком) – 100 г
- мед – 3 ч. л.
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Спосіб приготування:
- У невелику банку насипте пластівці та залийте молоком. Додайте грецький йогурт і мед, ретельно перемішайте.
- Сухофрукти і горіхи крупно порубіть. Інжир наріжте шматочками (частину відкладіть для прикрашання). Додайте підготовлені інгредієнти до вівсянки та ще раз перемішайте. Зверху прикрасьте рештою фруктів.
- Закрийте банку і покладіть в холодильник на 8 год. Вранці смачна і корисна лінива вівсянка готова!
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Бананові панкейки
Інгредієнти:
- цільнозернове борошно – 90 г
- молоко – 150 мл
- яйце – 1 шт.
- вершкове масло – 20 г
- мед – 1 ч. л.
- розпушувач – 2 ч. л.
- банан – 2 шт.
- сіль – дрібка
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Спосіб приготування:
- Змішайте в мисці сипучі інгредієнти: борошно, розпушувач і сіль.
- Банан перебийте в пюре. Додайте яйце, розтоплене масло і молоко. Збийте в блендері ще раз. Обережно з’єднайте з борошном, розпушувачем і сіллю, перемішайте.
- Посмажте панкейки на середньому вогні з двох боків. Перед подачею полийте медом або кленовим сиропом і посипте горішками.
Ягідний смузі-боул з кокосом
Інгредієнти:
- банан – 1 шт.
- заморожені ягоди (малина, лохина, смородина) – 200 г
- молоко – 75 мл
- кокосові вершки – 75 мл
- кокосова стружка – 20 г
- горіхи кешью – 20 г
- сушена вишня або ягоди годжі – 20 г
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Спосіб приготування:
- У блендері збийте малину з бананом, кешью і молоком. Додайте кокосові вершки і стружку, перемішайте.
- Вилийте смузі в глибоку миску, прикрасьте сухофруктами, кружечками банана і кокосовою стружкою.
Гарбузові кекси в мікрохвильовці
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.
- гарбузове пюре – 1 ст.
- борошно – 3 ст. л.
- згущене молоко – 2 ст. л.
- прянощі (кориця, імбир, мускатний горіх) – 2 ч. л.
- арахісова паста – 1 ст. л.
- розпушувач – ½ ч. л.
- сіль – дрібка
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Спосіб приготування:
- Збийте яйце з гарбузовим пюре, згущеним молоком і арахісової пастою.
- Окремо з’єднайте борошно, прянощі, розпушувач і дрібку солі. Обережно введіть в рідке тісто і перемішайте.
- Отриману масу розлийте по чашках, які підходять для використання в мікрохвильовій печі. Готуйте 2–3 хв. при потужності 800 Ватт, поки верхівка не перестане бути рідкою.
Тости з авокадо і яйцем-пашот
Інгредієнти:
- житній хліб – 2 скибочки
- яйця – 2 шт.
- авокадо – 1 шт.
- петрушка – 3 гілочки
- рукола – ½ пучка
- яблучний оцет – 1 ч. л.
- сіль, перець – за смаком
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Спосіб приготування:
- Хліб підрум’яньте на сухій сковороді. Злегка остудіть і викладіть на нього зелень.
- Авокадо очистіть і видаліть кісточку. М’якоть наріжте скибочками і скропіть яблучним оцтом. Посоліть і поперчіть. Викладіть зверху петрушку і руколу.
- Для яйця-пашот нагрійте воду в сотейнику до утворення бульбашок, але не кип’ятити. У миску розбийте яйце кімнатної температури. Зробіть вогонь мінімальним, обережно вилийте яйце в воду і варіть 3 хв. Готові яйця-пашот викладіть на авокадо. Поперчіть.
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