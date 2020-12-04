6 декабря в 21:15 в эфире телеканала СТБ выйдет 11 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, какой трагический случай практически изуродовал лицо Сергея Онищенко, а также почему врачам пришлось полностью удалить больной глаз у Алеси Полтавченко. Подробнее читайте в нашем материале.

Во время еженедельного эксперимента врачи проекта проведут серию образовательных лекций по половому воспитанию для родителей. Зрители узнают, в каком возрасте, о чем и как говорить с ребенком о сексе. Почему так важно называть половые органы своими именами: пенис (член), вульва? На все эти вопросы ответят специалисты проекта.

Больше по теме: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 10: Удастся ли врачам проекта помочь детям, которые страдают от заячьей губы и волчьей пасти?

В 11 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

Какой трагический случай на работе разделил жизнь Сергея Онищенко на «до» и «после»?

Почему врачи вынуждены удалить больной глаз Алесе Полтавченко?

Как проходит лечение Татьяны Крук ― девушки, страдающей деформацией ног, которая возникла вследствие фосфатного диабета?

Что стало причиной маленького роста Данила Голубкова, рост которого в 11 лет составляет всего 128 сантиметров?

К каким ужасным последствиям привели самостоятельные уколы гиалуроновой кислоты у Елены Жаажаа?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 11: Какой трагический случай на работе разделил жизнь Сергея Онищенко на «до» и «после»? Я соромлюсь свого тіла 11 выпуск 7 сезон: какой трагический случай практически изуродовал лицо Сергея Онищенко и почему врачам пришлось полностью удалить больной глаз у Алеси Полтавченко

Читайте нас также в Viber и Telegram.