6 грудня о 21:15 в ефірі телеканалу СТБ вийде 11 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, який трагічний випадок практично знівечив обличчя Сергія Онищенка, а також чому лікарям довелося повністю видалити хворе око в Олесі Полтавченко. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Під час щотижневого експерименту лікарі проєкту проведуть серію освітніх лекцій зі статевого виховання для батьків. Глядачі дізнаються, у якому віці, про що і як говорити з дитиною про секс. Чому так важливо називати статеві органи своїми іменами: пеніс (член), вульва? На всі ці запитання дадуть відповіді фахівці проєкту.

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 10: Чи вдасться лікарям допомогти дітям, які страждають на заячу губу і вовчу пащу?

В 11 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

Який трагічний випадок на роботі розділив життя Сергія Онищенка на «до» і «після»?

Чому лікарі змушені видалити хворе око Олесі Полтавченко?

Як проходить лікування Тетяни Крук ― дівчини, яка страждає на деформацію ніг, що виникла внаслідок фосфатного діабету?

Що стало причиною маленького зросту Данила Голубкова, зріст якого в 11 років становить усього 128 сантиметрів?

До яких жахливих наслідків призвели самостійні уколи гіалуронової кислоти в Олени Жаажаа?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 11: Який трагічний випадок на роботі розділив життя Сергія Онищенка на «до» і «після»? Я соромлюсь свого тіла 11 випуск 7 сезон: який трагічний випадок практично знівечив обличчя Сергія Онищенка і чому лікарям довелося повністю видалити хворе око у Олесі Полтавченко

Читайте нас також у Viber і Telegram.