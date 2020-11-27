«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 10: Как безразличие и страх матери привели к серьезным проблемам со здоровьем у детей?
27.11.2020
29 ноября в 21:15 в эфире телеканала СТБ выйдет 10 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, к каким жутким последствиям со здоровьем детей привел страх и нежелание мамы обращаться к врачам, а также к каким проблемам со зрением может привести трагическая случайность. Подробнее читайте в нашем материале.
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В 10 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:
- Как безразличие и страх матери испортили жизнь Коле та Ангелине Анисимовым, которые страдают от заячьей губы и волчьей пасти?
- Срослась ли трижды сломанная рука у Ростислава Сакало?
- Какая трагическая случайность привела к непоправимым проблемам со зрением у Евгении Тупшиной?
- Как пройдет операция по удалению грыжи у Вячеслава Лукаша?
- Удастся ли врачам помочь 9-летнему Даниле Пустозерову, который страдает из-за келоидного шва?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 10: Как безразличие и страх матери привели к серьезным проблемам со здоровьем у детей?
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