29 листопада о 21:15 в ефірі телеканалу СТБ вийде 10 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, до яких страшних наслідків зі здоров’ям дітей призвели страх і небажання мами звертатися по допомогу до лікарів, а також які проблеми із зором може спричинити трагічна випадковість. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

У 10 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

Як байдужість і страх матері зіпсували життя Колі та Ангеліні Анісімовим, які страждають на заячу губу і вовчу пащу?

Чи зрослася тричі зламана рука в Ростислава Сакала?

Яка трагічна випадковість призвела до непоправних проблем із зором у Євгенії Тупшиної?

Як пройде операція з видалення кили у В’ячеслава Лукаша?

Чи вдасться лікарям допомогти 9-річному Данилу Пустозерову, який страждає через келоїдний шов?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 10: Як байдужість і страх матері призвели до серйозних проблем зі здоров’ям у дітей? Я соромлюсь свого тіла 10 випуск 7 сезон: до яких страшних наслідків зі здоров'ям дітей привів страх і небажання мами звертатися до лікарів, а також до яких проблем із зором може привести трагічна випадковість.

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