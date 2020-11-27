«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 10: Як байдужість і страх матері призвели до серйозних проблем зі здоров’ям у дітей?
27.11.2020
29 листопада о 21:15 в ефірі телеканалу СТБ вийде 10 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, до яких страшних наслідків зі здоров’ям дітей призвели страх і небажання мами звертатися по допомогу до лікарів, а також які проблеми із зором може спричинити трагічна випадковість. Детальніше читайте в нашому матеріалі.
У 10 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:
- Як байдужість і страх матері зіпсували життя Колі та Ангеліні Анісімовим, які страждають на заячу губу і вовчу пащу?
- Чи зрослася тричі зламана рука в Ростислава Сакала?
- Яка трагічна випадковість призвела до непоправних проблем із зором у Євгенії Тупшиної?
- Як пройде операція з видалення кили у В’ячеслава Лукаша?
- Чи вдасться лікарям допомогти 9-річному Данилу Пустозерову, який страждає через келоїдний шов?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 10: Як байдужість і страх матері призвели до серйозних проблем зі здоров’ям у дітей?
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