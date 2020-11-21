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«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 9: Как продолжается лечение Марьяна Кунчика, у которого от ожогов пострадало почти 80% тела

21.11.2020

22 ноября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 9 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают продолжение истории обгоревшего на 80% Марьяна Кунчика, который отправился в Стамбул на лечение по самым современным методикам в мире. Подробнее читайте в нашем материале. 

В 9 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

  • Удастся ли врачам помочь Николаю Чистенко, который страдает от терминальной стадии рака?
  • Какую правду откроют журналисты о чудодейственном эликсире от доктора Потопальского, который убивает?
  • Как продолжается лечение Марьяна Кунчика, у которого от ожогов пострадало почти 80% тела?
  • Что стало причиной потери слуха у Виктории Шоломицкой?
  • Удалось ли врачам помочь Татьяне Сурмаве, которая страдает от рака груди?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 9: Как продолжается лечение Марьяна Кунчика, у которого от ожогов пострадало почти 80% тела

Я соромлюсь свого тіла 9 выпуск 7 сезон: продолжение истории обгоревшего на 80% Марьяна Кунчика, который отправился в Стамбул на лечение по самым современным методикам в мире

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