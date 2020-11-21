«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 9: Как продолжается лечение Марьяна Кунчика, у которого от ожогов пострадало почти 80% тела
21.11.2020
22 ноября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 9 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают продолжение истории обгоревшего на 80% Марьяна Кунчика, который отправился в Стамбул на лечение по самым современным методикам в мире. Подробнее читайте в нашем материале.
В 9 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:
- Удастся ли врачам помочь Николаю Чистенко, который страдает от терминальной стадии рака?
- Какую правду откроют журналисты о чудодейственном эликсире от доктора Потопальского, который убивает?
- Как продолжается лечение Марьяна Кунчика, у которого от ожогов пострадало почти 80% тела?
- Что стало причиной потери слуха у Виктории Шоломицкой?
- Удалось ли врачам помочь Татьяне Сурмаве, которая страдает от рака груди?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 9: Как продолжается лечение Марьяна Кунчика, у которого от ожогов пострадало почти 80% тела
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