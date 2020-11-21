22 листопада о 21:15 у ефір телеканалу СТБ вийде 9 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються продовження історії обгорілого майже на 80% Мар’яна Кунчика, який відправився до Стамбулу на лікування за найсучаснішими методиками у світі. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

У 9 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

Чи вдасться лікарям допомогти Миколі Чистенку, який страждає від термінальної стадії раку?

Яку правду відкриють журналісти про чудодійний еліксир від лікаря Потопальського, який вбиває?

Як триває лікування Мар’яна Кунчика, у якого від опіків постраждало майже 80% тіла?

Що стало причиною втрати слуху у Вікторії Шоломицької?

Чи вдалося лікарям допомогти Тетяні Сурмаві, яка страждає від раку грудей?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 9: Як триває лікування Мар’яна Кунчика, у якого від опіків постраждало майже 80% тіла Я соромлюсь свого тіла 9 випуск 7 сезон: продовження історії обгорілого майже на 80% Мар'яна Кунчика, який відправився до Стамбулу на лікування за найсучаснішими методиками у світі

Більше на тему: Лікарі проєкту зіткнулися з найскладнішим захворюванням за всі 7 сезонів!

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