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«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 9: Як триває лікування Мар’яна Кунчика, у якого від опіків постраждало майже 80% тіла

21.11.2020

22 листопада о 21:15 у ефір телеканалу СТБ вийде 9 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються продовження історії обгорілого майже на 80% Мар’яна Кунчика, який відправився до Стамбулу на лікування за найсучаснішими методиками у світі. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

У 9 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

  • Чи вдасться лікарям допомогти Миколі Чистенку, який страждає від термінальної стадії раку?
  • Яку правду відкриють журналісти про чудодійний еліксир від лікаря Потопальського, який вбиває?
  • Як триває лікування Мар’яна Кунчика, у якого від опіків постраждало майже 80% тіла?
  • Що стало причиною втрати слуху у Вікторії Шоломицької?
  • Чи вдалося лікарям допомогти Тетяні Сурмаві, яка страждає від раку грудей?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 9: Як триває лікування Мар’яна Кунчика, у якого від опіків постраждало майже 80% тіла

Я соромлюсь свого тіла 9 випуск 7 сезон: продовження історії обгорілого майже на 80% Мар'яна Кунчика, який відправився до Стамбулу на лікування за найсучаснішими методиками у світі

Більше на тему: Лікарі проєкту зіткнулися з найскладнішим захворюванням за всі 7 сезонів!

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