«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 9: Як триває лікування Мар’яна Кунчика, у якого від опіків постраждало майже 80% тіла
21.11.2020
22 листопада о 21:15 у ефір телеканалу СТБ вийде 9 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються продовження історії обгорілого майже на 80% Мар’яна Кунчика, який відправився до Стамбулу на лікування за найсучаснішими методиками у світі. Детальніше читайте в нашому матеріалі.
У 9 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:
- Чи вдасться лікарям допомогти Миколі Чистенку, який страждає від термінальної стадії раку?
- Яку правду відкриють журналісти про чудодійний еліксир від лікаря Потопальського, який вбиває?
- Як триває лікування Мар’яна Кунчика, у якого від опіків постраждало майже 80% тіла?
- Що стало причиною втрати слуху у Вікторії Шоломицької?
- Чи вдалося лікарям допомогти Тетяні Сурмаві, яка страждає від раку грудей?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 9: Як триває лікування Мар’яна Кунчика, у якого від опіків постраждало майже 80% тіла
Більше на тему: Лікарі проєкту зіткнулися з найскладнішим захворюванням за всі 7 сезонів!
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGlsbyIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcz9mYj0wMDEiPjwvc2NyaXB0Pg0K
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=