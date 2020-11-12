«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 8: Врачи проекта столкнулись с мошенником, который обманывал своих пациентов
12.11.2020
15 ноября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 8 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, к каким ужасным последствиям может привести лечение альтернативной медициной, а также выяснят, как врач-мошенник на протяжении многих лет обманывал своих пациентов. Подробнее читайте в нашем материале.
Больше по теме: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 7: Смогут ли врачи сохранить глаз 8-летней девочке?
В 8 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:
- Что стало причиной остеохондроза ноги у 5-летнего Никиты Терехова?
- Удастся ли врачам помочь Елене Берегулько, которая страдает от болезни Лайма и экземы?
- Почему рак груди Татьяны Сурмавой Екатерина Безвершенко назовет самым худшим случаем за все время существования проекта?
- Смогут ли врачи исправить проблему с зубами у Татьяны Ивахно?
- Почему Екатерина Безвершенко была шокирована терминальной стадией рака, от которой страдает Николай Чистенко?
- А также как журналисты раскрыли преступную деятельность врача-афериста?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 8: Врачи проекта столкнулись с мошенником, который обманывал своих пациентов
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGlsbyIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcz9mYj0wMDEiPjwvc2NyaXB0Pg0K
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=