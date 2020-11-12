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«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 8: Врачи проекта столкнулись с мошенником, который обманывал своих пациентов

12.11.2020

15 ноября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 8 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, к каким ужасным последствиям может привести лечение альтернативной медициной, а также выяснят, как врач-мошенник на протяжении многих лет обманывал своих пациентов. Подробнее читайте в нашем материале. 

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В 8 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

  • Что стало причиной остеохондроза ноги у 5-летнего Никиты Терехова?
  • Удастся ли врачам помочь Елене Берегулько, которая страдает от болезни Лайма и экземы?
  • Почему рак груди Татьяны Сурмавой Екатерина Безвершенко назовет самым худшим случаем за все время существования проекта?
  • Смогут ли врачи исправить проблему с зубами у Татьяны Ивахно?
  • Почему Екатерина Безвершенко была шокирована терминальной стадией рака, от которой страдает Николай Чистенко? 
  • А также как журналисты раскрыли преступную деятельность врача-афериста?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 8: Врачи проекта столкнулись с мошенником, который обманывал своих пациентов

Я соромлюсь свого тіла 8 выпуск 7 сезон: К каким ужасным последствиям может привести лечение альтернативной медициной, а также как врач-мошенник на протяжении многих лет обманывал своих пациентов

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