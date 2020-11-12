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«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 8: Лікарі проєкту зіткнулися з шахраєм, який обманював своїх пацієнтів

12.11.2020

15 листопада о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 8 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, до яких жахливих наслідків може призвести лікування альтернативною медициною, а також з’ясують, як лікар-шахрай протягом багатьох років обманював своїх пацієнтів. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Більше на тем: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 7: Чи зможуть лікарі зберегти око 8-річній дівчинці?

У 8 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

  • Що стало причиною остеохондрозу ноги у 5-річного Микити Терехова?
  • Чи вдасться лікарям допомогти Олені Берегулько, яка страждає на хворобу Лайма та екзему?
  • Чому рак грудей Тетяни Сурмавої Катерина Безвершенко назве найгіршим випадком за весь час існування проєкту?
  • Чи зможуть лікарі виправити проблему з зубами в Тетяни Івахно?
  • Чому Катерина Безвершенко була шокована термінальною стадією раку, від якої страждає Микола Чистенко?
  • А також як журналісти розкрили злочинну діяльність лікаря-афериста?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 8: Лікарі проєкту зіткнулися з шахраєм, який обманював своїх пацієнтів

Я соромлюсь свого тіла 8 випуск 7 сезон: До яких жахливих наслідків може привести лікування альтернативною медициною, а також як лікар-шахрай протягом багатьох років обманював своїх пацієнтів

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