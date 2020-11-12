15 листопада о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 8 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, до яких жахливих наслідків може призвести лікування альтернативною медициною, а також з’ясують, як лікар-шахрай протягом багатьох років обманював своїх пацієнтів. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Більше на тем: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 7: Чи зможуть лікарі зберегти око 8-річній дівчинці?

У 8 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

Що стало причиною остеохондрозу ноги у 5-річного Микити Терехова?

Чи вдасться лікарям допомогти Олені Берегулько, яка страждає на хворобу Лайма та екзему?

Чому рак грудей Тетяни Сурмавої Катерина Безвершенко назве найгіршим випадком за весь час існування проєкту?

Чи зможуть лікарі виправити проблему з зубами в Тетяни Івахно?

Чому Катерина Безвершенко була шокована термінальною стадією раку, від якої страждає Микола Чистенко?

А також як журналісти розкрили злочинну діяльність лікаря-афериста?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 8: Лікарі проєкту зіткнулися з шахраєм, який обманював своїх пацієнтів Я соромлюсь свого тіла 8 випуск 7 сезон: До яких жахливих наслідків може привести лікування альтернативною медициною, а також як лікар-шахрай протягом багатьох років обманював своїх пацієнтів

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