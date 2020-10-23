«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 5: К каким ужасающим последствиям может привести неправильное лечение перелома руки
23.10.2020
25 октября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 5 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, какие страшные последствия возникли у Инны Артюшенко после неудачного удаления аппендикса, а также удастся ли врачам помочь Ростиславу Сакало ― мальчику, который в раннем детстве трижды сломал руку. Подробнее читайте в нашем материале.
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В 5 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:
- Какие страшные последствия возникли у Инны Артюшенко после неудачной аппендэктомии?
- Как пройдет операция Ярослава Смаля — мальчика, которому в 2 года в глаз попал фейерверк?
- Что мешает Изабелле Оглу сбросить лишний вес, чтобы провести бариатрическую операцию?
- Удалось ли врачам исправить 4 степень сколиоза у Надежды Мельник?
- Почему после лечения трех переломов руки Ростислав Сакало так и не пришел в норму?
- Удастся ли врачам провести реконструкцию груди Зое Петку?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 5: К каким ужасающим последствиям может привести неправильное лечение перелома руки
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