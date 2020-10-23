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«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 5: К каким ужасающим последствиям может привести неправильное лечение перелома руки

23.10.2020

25 октября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 5 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, какие страшные последствия возникли у Инны Артюшенко после неудачного удаления аппендикса, а также удастся ли врачам помочь Ростиславу Сакало ― мальчику, который в раннем детстве трижды сломал руку. Подробнее читайте в нашем материале. 

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В 5 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

  • Какие страшные последствия возникли у Инны Артюшенко после неудачной аппендэктомии?
  • Как пройдет операция Ярослава Смаля — мальчика, которому в 2 года в глаз попал фейерверк?
  • Что мешает Изабелле Оглу сбросить лишний вес, чтобы провести бариатрическую операцию?
  • Удалось ли врачам исправить 4 степень сколиоза у Надежды Мельник?
  • Почему после лечения трех переломов руки Ростислав Сакало так и не пришел в норму?
  • Удастся ли врачам провести реконструкцию груди Зое Петку? 

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 5: К каким ужасающим последствиям может привести неправильное лечение перелома руки

Я соромлюсь свого тіла 5 выпуск 7 сезон: какие последствия возникли у Инны Артюшенко после неудачного удаления аппендикса, а также удастся ли помочь Ростиславу Сакало ― мальчику, который в детстве трижды сломал руку

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