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«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 5: До яких катастрофічних наслідків може призвести неправильне лікування перелому руки

23.10.2020

25 жовтня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 5 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, які страшні наслідки виникли в Інни Артюшенко після невдалого видалення апендикса, а також чи вдасться лікарям допомогти Ростиславу Сакалу, хлопчикові, який у ранньому дитинстві тричі зламав руку. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 4: На проєкт звернувся хлопець, у якого з незрозумілих причин випадають зуби

У 5 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

  • Які страшні наслідки виникли в Інни Артюшенко після невдалої апендектомії?
  • Як пройде операція Ярослава Смаля — хлопчика, якому в 2 роки в око потрапив феєрверк?
  • Що заважає Ізабеллі Оглу скинути зайву вагу, щоб провести баріатричну операцію?
  • Чи вдалося лікарям виправити 4 ступінь сколіозу в Надії Мельник?
  • Чому після лікування трьох переломів руки Ростислав Сакало так і не прийшов до норми?
  • Чи вдасться лікарям провести реконструкцію грудей Зої Петку?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 5: До яких катастрофічних наслідків може призвести неправильне лікування перелому руки

Я соромлюсь свого тіла 5 випуск 7 сезон: які наслідки виникли у Інни Артюшенко після невдалого видалення апендикса, а також чи вдасться допомогти Ростиславу Сакало - хлопчикові, який в дитинстві тричі зламав руку

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