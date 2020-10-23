25 жовтня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 5 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, які страшні наслідки виникли в Інни Артюшенко після невдалого видалення апендикса, а також чи вдасться лікарям допомогти Ростиславу Сакалу, хлопчикові, який у ранньому дитинстві тричі зламав руку. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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У 5 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

Які страшні наслідки виникли в Інни Артюшенко після невдалої апендектомії?

Як пройде операція Ярослава Смаля — хлопчика, якому в 2 роки в око потрапив феєрверк?

Що заважає Ізабеллі Оглу скинути зайву вагу, щоб провести баріатричну операцію?

Чи вдалося лікарям виправити 4 ступінь сколіозу в Надії Мельник?

Чому після лікування трьох переломів руки Ростислав Сакало так і не прийшов до норми?

Чи вдасться лікарям провести реконструкцію грудей Зої Петку?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 5: До яких катастрофічних наслідків може призвести неправильне лікування перелому руки Я соромлюсь свого тіла 5 випуск 7 сезон: які наслідки виникли у Інни Артюшенко після невдалого видалення апендикса, а також чи вдасться допомогти Ростиславу Сакало - хлопчикові, який в дитинстві тричі зламав руку

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