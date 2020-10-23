«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 5: До яких катастрофічних наслідків може призвести неправильне лікування перелому руки
23.10.2020
25 жовтня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 5 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, які страшні наслідки виникли в Інни Артюшенко після невдалого видалення апендикса, а також чи вдасться лікарям допомогти Ростиславу Сакалу, хлопчикові, який у ранньому дитинстві тричі зламав руку. Детальніше читайте в нашому матеріалі.
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У 5 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:
- Які страшні наслідки виникли в Інни Артюшенко після невдалої апендектомії?
- Як пройде операція Ярослава Смаля — хлопчика, якому в 2 роки в око потрапив феєрверк?
- Що заважає Ізабеллі Оглу скинути зайву вагу, щоб провести баріатричну операцію?
- Чи вдалося лікарям виправити 4 ступінь сколіозу в Надії Мельник?
- Чому після лікування трьох переломів руки Ростислав Сакало так і не прийшов до норми?
- Чи вдасться лікарям провести реконструкцію грудей Зої Петку?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 5: До яких катастрофічних наслідків може призвести неправильне лікування перелому руки
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