18 октября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 4 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, к каким ужасающим последствиям может привести борьба с раком, а также познакомятся с подростком Марком Удалым, у которого без причины выпадают зубы. Подробнее читайте в нашем материале.

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В 4 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

Почему мама Марка Удалого уверена, что проблема с зубами у ее сына вызвана порчей, которую ей сделала одна из неприятельниц?

Что стало причиной возникновения птоза у Виктории Подгородецкой?

Куда пропал один из самых сложных пациентов проекта Василий Колопач?

Как проходит лечение Ольги Кочук, которая страдает от синдактилии (сращения пальцев на руках)?

Удалось ли поставить титановую пластину Леониду Бондарю — мужчине, у которого были серьезные проблемы с черепом?

Можно ли вылечить послеоперационную грыжу Вячеслава Лукаша, которая возникла после лечения онкологического заболевания?

Удалось ли помочь Сергею Тесленку, который страдает от врожденной патологии развития лица?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 4: К каким ужасающим последствиям может привести борьба с раком Я соромлюсь свого тіла 4 выпуск 7 сезон: к каким ужасающим последствиям может привести борьба с раком, а также познакомятся с подростком Марком Удалым, у которого без причины выпадают зубы

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