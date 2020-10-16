«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 4: К каким ужасающим последствиям может привести борьба с раком
16.10.2020
18 октября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 4 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, к каким ужасающим последствиям может привести борьба с раком, а также познакомятся с подростком Марком Удалым, у которого без причины выпадают зубы. Подробнее читайте в нашем материале.
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В 4 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:
- Почему мама Марка Удалого уверена, что проблема с зубами у ее сына вызвана порчей, которую ей сделала одна из неприятельниц?
- Что стало причиной возникновения птоза у Виктории Подгородецкой?
- Куда пропал один из самых сложных пациентов проекта Василий Колопач?
- Как проходит лечение Ольги Кочук, которая страдает от синдактилии (сращения пальцев на руках)?
- Удалось ли поставить титановую пластину Леониду Бондарю — мужчине, у которого были серьезные проблемы с черепом?
- Можно ли вылечить послеоперационную грыжу Вячеслава Лукаша, которая возникла после лечения онкологического заболевания?
- Удалось ли помочь Сергею Тесленку, который страдает от врожденной патологии развития лица?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 4: К каким ужасающим последствиям может привести борьба с раком
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