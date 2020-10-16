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«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 4: К каким ужасающим последствиям может привести борьба с раком

16.10.2020

18 октября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 4 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, к каким ужасающим последствиям может привести борьба с раком, а также  познакомятся с подростком Марком Удалым, у которого без причины выпадают зубы. Подробнее читайте в нашем материале. 

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Больше по теме: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 3: Удастся ли врачам помочь 5-летнему мальчику, который страдает от врожденной патологии развития лица?

В 4 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

  • Почему мама Марка Удалого уверена, что проблема с зубами у ее сына вызвана порчей, которую ей сделала одна из неприятельниц?
  • Что стало причиной возникновения птоза у Виктории Подгородецкой?
  • Куда пропал один из самых сложных пациентов проекта Василий Колопач?
  • Как проходит лечение Ольги Кочук, которая страдает от синдактилии (сращения пальцев на руках)?
  • Удалось ли поставить титановую пластину Леониду Бондарю — мужчине, у которого были серьезные проблемы с черепом?
  • Можно ли вылечить послеоперационную грыжу Вячеслава Лукаша, которая возникла после лечения онкологического заболевания?
  • Удалось ли помочь Сергею Тесленку, который страдает от врожденной патологии развития лица?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 4: К каким ужасающим последствиям может привести борьба с раком

Я соромлюсь свого тіла 4 выпуск 7 сезон: к каким ужасающим последствиям может привести борьба с раком, а также познакомятся с подростком Марком Удалым, у которого без причины выпадают зубы

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