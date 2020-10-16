«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 4: До яких жахливих наслідків може призвести боротьба з раком
16.10.2020
18 жовтня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 4 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, до яких жахливих наслідків може призвести боротьба з раком, а також познайомляться з підлітком Марком Удалим, у якого без причини випадають зуби. Детальніше читайте в нашому матеріалі.
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У 4 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:
- Чому мама Марка Удалого впевнена, що проблема з зубами в її сина спричинена порчею, яку їй зробила одна з неприятельниць?
- Що стало причиною виникнення птозу у Вікторії Підгородецької?
- Куди зник один із найскладніших пацієнтів проєкту Василь Колопач?
- Як проходить лікування Ольги Кочук, яка страждає на синдактилію (зрощення пальців на руках)?
- Чи вдалося поставити титанову пластину Леоніду Бондарю — чоловікові, у якого були серйозні проблеми з черепом?
- Чи можна вилікувати післяопераційну килу В’ячеслава Лукаша, яка виникла після лікування онкологічного захворювання?
- Чи вдалося допомогти Сергієві Тесленку, який страждає на вроджену патологію розвитку обличчя?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 4: До яких жахливих наслідків може призвести боротьба з раком
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