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«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 4: До яких жахливих наслідків може призвести боротьба з раком

16.10.2020

18 жовтня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 4 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, до яких жахливих наслідків може призвести боротьба з раком, а також познайомляться з підлітком Марком Удалим, у якого без причини випадають зуби. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 3: Чи вдасться лікарям допомогти 5-річному хлопчику, який страждає на вроджену патологію розвитку обличчя?

У 4 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

  • Чому мама Марка Удалого впевнена, що проблема з зубами в її сина спричинена порчею, яку їй зробила одна з неприятельниць?
  • Що стало причиною виникнення птозу у Вікторії Підгородецької?
  • Куди зник один із найскладніших пацієнтів проєкту Василь Колопач?
  • Як проходить лікування Ольги Кочук, яка страждає на синдактилію (зрощення пальців на руках)?
  • Чи вдалося поставити титанову пластину Леоніду Бондарю — чоловікові, у якого були серйозні проблеми з черепом?
  • Чи можна вилікувати післяопераційну килу В’ячеслава Лукаша, яка виникла після лікування онкологічного захворювання?
  • Чи вдалося допомогти Сергієві Тесленку, який страждає на вроджену патологію розвитку обличчя?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 4: До яких жахливих наслідків може призвести боротьба з раком

Я соромлюсь свого тіла 4 випуск 7 сезон: до яких страхітливих наслідків може привести боротьба з раком, а також познайомляться з підлітком Марком Удалов, у якого без причини випадають зуби

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