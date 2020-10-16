18 жовтня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 4 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, до яких жахливих наслідків може призвести боротьба з раком, а також познайомляться з підлітком Марком Удалим, у якого без причини випадають зуби. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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У 4 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

Чому мама Марка Удалого впевнена, що проблема з зубами в її сина спричинена порчею, яку їй зробила одна з неприятельниць?

Що стало причиною виникнення птозу у Вікторії Підгородецької?

Куди зник один із найскладніших пацієнтів проєкту Василь Колопач?

Як проходить лікування Ольги Кочук, яка страждає на синдактилію (зрощення пальців на руках)?

Чи вдалося поставити титанову пластину Леоніду Бондарю — чоловікові, у якого були серйозні проблеми з черепом?

Чи можна вилікувати післяопераційну килу В’ячеслава Лукаша, яка виникла після лікування онкологічного захворювання?

Чи вдалося допомогти Сергієві Тесленку, який страждає на вроджену патологію розвитку обличчя?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 4: До яких жахливих наслідків може призвести боротьба з раком Я соромлюсь свого тіла 4 випуск 7 сезон: до яких страхітливих наслідків може привести боротьба з раком, а також познайомляться з підлітком Марком Удалов, у якого без причини випадають зуби

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