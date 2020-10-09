11 октября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 3 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители познакомятся с 5-летним мальчиком, который страдает от врожденной патологии развития лица. А также узнают, как закончилось лечение нескольких пациентов. Подробнее читайте в нашем материале.

Больше по теме: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 2: на проект обратилась девочка с семью пальцами

В 3 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

Что стало причиной появления себорейной пузырчатки у Елены Скляр?

Как завершилось лечения Адама Чекотуна ― мужчины, у которого был искривлен половой член?

Как маленький Тимур Жирун с врожденной аномалией лица начнет борьбу за свое здоровье?

Что стало причиной излишнего потоотделения у молодой девушки Ирины Урбан?

Как завершилось лечение Александра Мустяци ― парня, у которого были лишние зубы?

Как завершилось лечение Натальи Пановой ― женщины, чье лицо было изуродовано после ДТП?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 3: на проект обратился мальчик с аномалией развития лица Я соромлюсь свого тіла 3 выпуск 7 сезон: в этом эпизоде зрители познакомятся с 5-летним мальчиком, который страдает от врожденной патологии развития лица. А также узнают, как закончилось лечение нескольких пациентов

Читайте нас также в Viber и Telegram.