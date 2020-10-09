«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 3: на проект обратился мальчик с аномалией развития лица
09.10.2020
11 октября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 3 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители познакомятся с 5-летним мальчиком, который страдает от врожденной патологии развития лица. А также узнают, как закончилось лечение нескольких пациентов. Подробнее читайте в нашем материале.
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В 3 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:
- Что стало причиной появления себорейной пузырчатки у Елены Скляр?
- Как завершилось лечения Адама Чекотуна ― мужчины, у которого был искривлен половой член?
- Как маленький Тимур Жирун с врожденной аномалией лица начнет борьбу за свое здоровье?
- Что стало причиной излишнего потоотделения у молодой девушки Ирины Урбан?
- Как завершилось лечение Александра Мустяци ― парня, у которого были лишние зубы?
- Как завершилось лечение Натальи Пановой ― женщины, чье лицо было изуродовано после ДТП?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 3: на проект обратился мальчик с аномалией развития лица
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