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«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 3: на проект обратился мальчик с аномалией развития лица

09.10.2020

11 октября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 3 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители познакомятся с 5-летним мальчиком, который страдает от врожденной патологии развития лица. А также узнают, как закончилось лечение нескольких пациентов.  Подробнее читайте в нашем материале. 

ясст

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В 3 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

  • Что стало причиной появления себорейной пузырчатки у Елены Скляр?
  • Как завершилось лечения Адама Чекотуна ― мужчины, у которого был искривлен половой член?
  • Как маленький Тимур Жирун с врожденной аномалией лица начнет борьбу за свое здоровье?
  • Что стало причиной излишнего потоотделения у молодой девушки Ирины Урбан?
  • Как завершилось лечение Александра Мустяци ― парня, у которого были лишние зубы?
  • Как завершилось лечение Натальи Пановой ― женщины, чье лицо было изуродовано после ДТП?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 3: на проект обратился мальчик с аномалией развития лица

Я соромлюсь свого тіла 3 выпуск 7 сезон: в этом эпизоде зрители познакомятся с 5-летним мальчиком, который страдает от врожденной патологии развития лица. А также узнают, как закончилось лечение нескольких пациентов

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