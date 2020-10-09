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«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 3: на проєкт звернувся хлопчик із аномалією розвитку обличчя

09.10.2020

11 жовтня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 3 випуск сьомого сезону медичного проєкту  «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі познайомляться з 5-річним хлопчиком, який страждає від вродженої патології розвитку обличчя. А також дізнаються, як закінчилося лікування кількох пацієнтів. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 2: на проєкт звернулася дівчинка з сімома пальцями

У 3 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

  • Що стало причиною появи себорейної пухирчатки в Олени Скляр?
  • Як завершилося лікування Адама Чекотуна ― чоловіка, у якого був викривлений статевий член?
  • Як маленький Тимур Жирун з вродженою аномалією обличчя почне боротьбу за своє здоров’я?
  • Що стало причиною зайвого потовиділення в молодої дівчини Ірини Урбан?
  • Як завершилося лікування Олександра Мустяци ― хлопця, у якого були зайві зуби?
  • Як завершилося лікування Наталії Панової ― жінки, чиє обличчя було знівечене після ДТП?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 3: на проєкт звернувся хлопчик із аномалією розвитку обличчя

Я соромлюсь свого тіла 3 випуск 7 сезон: в цьому епізоді глядачі познайомляться з 5-річним хлопчиком, який страждає від вродженої патології розвитку обличчя. А також дізнаються, як закінчилося лікування декількох пацієнтів

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