11 жовтня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 3 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі познайомляться з 5-річним хлопчиком, який страждає від вродженої патології розвитку обличчя. А також дізнаються, як закінчилося лікування кількох пацієнтів. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 2: на проєкт звернулася дівчинка з сімома пальцями

У 3 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

Що стало причиною появи себорейної пухирчатки в Олени Скляр?

Як завершилося лікування Адама Чекотуна ― чоловіка, у якого був викривлений статевий член?

Як маленький Тимур Жирун з вродженою аномалією обличчя почне боротьбу за своє здоров’я?

Що стало причиною зайвого потовиділення в молодої дівчини Ірини Урбан?

Як завершилося лікування Олександра Мустяци ― хлопця, у якого були зайві зуби?

Як завершилося лікування Наталії Панової ― жінки, чиє обличчя було знівечене після ДТП?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 3: на проєкт звернувся хлопчик із аномалією розвитку обличчя Я соромлюсь свого тіла 3 випуск 7 сезон: в цьому епізоді глядачі познайомляться з 5-річним хлопчиком, який страждає від вродженої патології розвитку обличчя. А також дізнаються, як закінчилося лікування декількох пацієнтів

Читайте нас також у Viber і Telegram.