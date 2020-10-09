«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 3: на проєкт звернувся хлопчик із аномалією розвитку обличчя
09.10.2020
11 жовтня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 3 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі познайомляться з 5-річним хлопчиком, який страждає від вродженої патології розвитку обличчя. А також дізнаються, як закінчилося лікування кількох пацієнтів. Детальніше читайте в нашому матеріалі.
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У 3 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:
- Що стало причиною появи себорейної пухирчатки в Олени Скляр?
- Як завершилося лікування Адама Чекотуна ― чоловіка, у якого був викривлений статевий член?
- Як маленький Тимур Жирун з вродженою аномалією обличчя почне боротьбу за своє здоров’я?
- Що стало причиною зайвого потовиділення в молодої дівчини Ірини Урбан?
- Як завершилося лікування Олександра Мустяци ― хлопця, у якого були зайві зуби?
- Як завершилося лікування Наталії Панової ― жінки, чиє обличчя було знівечене після ДТП?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 3: на проєкт звернувся хлопчик із аномалією розвитку обличчя
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