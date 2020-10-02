4 октября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 2 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители увидят, к каким ужасающим последствиям может привести безответственное отношение к своему здоровью. А также сумеют ли врачи помочь девочке с семью пальцами? Подробнее читайте в нашем материале.

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Во 2 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

Удастся ли врачам помочь Виктории Дьо ― девочке, которая родилась с семью пальцами?

Невероятную историю Елены Буханцовой, которая из-за небрежного отношения к себе потеряла пол-лица.

Как проходит лечение Вероники Волобуевой ― маленькой девочки, которая не могла нормально дышать?

Какой случай навсегда изменил жизнь Дениса Попугая, который страдает от цервикальной дистонии (кривошеи)?

Есть ли онкологическое заболевание у Каролины Писаревской — женщины, которая долгое время страдала от опухоли в ухе?

Как закончилось лечение отца Бориса и пациентки с «хвостом» Ольги Стасюк?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7: на проект обратилась пациентка «без лица» Я соромлюсь свого тіла 2 выпуск 7 сезон: к каким ужасающим последствиям может привести безответственное отношение к своему здоровью. А также сумеют ли врачи помочь девочке с семью пальцами?

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