4 жовтня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 2 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі побачать, до яких жахливих наслідків може призвести безвідповідальне ставлення до свого здоров’я, а також чи зможуть лікарі допомогти дівчинці з сімома пальцями? Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 1: на проєкт звернулася пацієнтка з «хвостом»

У 2 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

Чи вдасться лікарям допомогти Вікторії Дьо ― дівчинці, яка народилася з сімома пальцями?

Неймовірну історію Олени Буханцової, яка через недбале ставлення до себе втратила пів обличчя.

Як проходить лікування Вероніки Волобуєвої ― маленької дівчинки, яка не могла нормально дихати?

Який випадок назавжди змінив життя Дениса Попугая, який страждає на цервікальну дистонію (кривошию)?

Чи є онкологічне захворювання у Катерини Писаревської — жінки, яка тривалий час страждала від пухлини в вусі?

Як закінчилося лікування отця Бориса і пацієнтки з «хвостом» Ольги Стасюк?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7: на проєкт звернулася пацієнтка «без обличчя» Я соромлюсь свого тіла 2 випуск 7 сезон: до яких жахливих наслідків може призвести безвідповідальне ставлення до свого здоров'я. А також чи зможуть лікарі допомогти дівчинці з сімома пальцями?

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