«Я соромлюсь свого тіла»-7: на проєкт звернулася пацієнтка «без обличчя»
02.10.2020
4 жовтня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 2 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі побачать, до яких жахливих наслідків може призвести безвідповідальне ставлення до свого здоров’я, а також чи зможуть лікарі допомогти дівчинці з сімома пальцями? Детальніше читайте в нашому матеріалі.
Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 1: на проєкт звернулася пацієнтка з «хвостом»
У 2 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:
- Чи вдасться лікарям допомогти Вікторії Дьо ― дівчинці, яка народилася з сімома пальцями?
- Неймовірну історію Олени Буханцової, яка через недбале ставлення до себе втратила пів обличчя.
- Як проходить лікування Вероніки Волобуєвої ― маленької дівчинки, яка не могла нормально дихати?
- Який випадок назавжди змінив життя Дениса Попугая, який страждає на цервікальну дистонію (кривошию)?
- Чи є онкологічне захворювання у Катерини Писаревської — жінки, яка тривалий час страждала від пухлини в вусі?
- Як закінчилося лікування отця Бориса і пацієнтки з «хвостом» Ольги Стасюк?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7: на проєкт звернулася пацієнтка «без обличчя»
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