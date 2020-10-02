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«Я соромлюсь свого тіла»-7: на проєкт звернулася пацієнтка «без обличчя»

02.10.2020

4 жовтня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 2 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі побачать, до яких жахливих наслідків може призвести безвідповідальне ставлення до свого здоров’я, а також чи зможуть лікарі допомогти дівчинці з сімома пальцями? Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 1: на проєкт звернулася пацієнтка з «хвостом»

У 2 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

  • Чи вдасться лікарям допомогти Вікторії Дьо ― дівчинці, яка народилася з сімома пальцями?
  • Неймовірну історію Олени Буханцової, яка через недбале ставлення до себе втратила пів обличчя.
  • Як проходить лікування Вероніки Волобуєвої ― маленької дівчинки, яка не могла нормально дихати?
  • Який випадок назавжди змінив життя Дениса Попугая, який страждає на цервікальну дистонію (кривошию)?
  • Чи є онкологічне захворювання у Катерини Писаревської — жінки, яка тривалий час страждала від пухлини в вусі?
  • Як закінчилося лікування отця Бориса і пацієнтки з «хвостом» Ольги Стасюк?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7: на проєкт звернулася пацієнтка «без обличчя»

Я соромлюсь свого тіла 2 випуск 7 сезон: до яких жахливих наслідків може призвести безвідповідальне ставлення до свого здоров'я. А також чи зможуть лікарі допомогти дівчинці з сімома пальцями?

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