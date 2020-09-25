«Я соромлюсь свого тіла»-7: на проект обратился воин АТО с просьбой помочь его сыну научиться ходить
25.09.2020
27 сентября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 1 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрителей ждут истории, которые никого не оставят равнодушным. К врачам программы обратились воин АТО, который просит помочь его сыну научиться ходить, а также женщина с «хвостом». Подробнее читайте в нашем материале.
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В 1 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:
- Невероятную историю борьбы с дистрофичной дисплазией 3-летнего Святослава Кучеренко.
- Как проходит лечение 12-летней Беллы, которую убивает собственный вес: рискнут ли врачи провести бариатрическую операцию?
- Что стало причиной появления «хвоста» (папилломы) у Ольги Стасюк?
- К каким ужасающим последствиям привело варикозное расширение вен у отца Бориса?
- Как закончилось лечение Натальи Шетниковой, которая страдала от экзофтальма (смещения глазного яблока)?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7: на проект обратился воин АТО с просьбой помочь его сыну научиться ходить
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