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«Я соромлюсь свого тіла»-7: на проєкт звернулвся воїн АТО з проханням допомогти його синові навчитися ходити

25.09.2020

27 вересня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 1 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді на глядачів чекають історії, які нікого не залишать байдужими. До лікарів програми звернулися воїн АТО, який просить допомогти його синові навчитися ходити, а також жінка з «хвостом». Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Більше на тему: Катерина Безвершенко: Проєкт «Я соромлюсь свого тіла» змінив життя українців на краще

У 1 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

  • Неймовірну історію боротьби з дистрофічною дисплазією 3-річного Святослава Кучеренка.
  • Як проходить лікування 12-річної Белли, яку вбиває власна вага: чи ризикнуть лікарі зробити баріатричну операцію?
  • Що стало причиною появи «хвоста» (папіломи) в Ольги Стасюк?
  • До яких жахливих наслідків призвело варикозне розширення вен у отця Бориса?
  • Як завершилося лікування Наталії Шетникової, яка страждала на екзофтальм (зміщення очного яблука)?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7: на проєкт звернулвся воїн АТО з проханням допомогти його синові навчитися ходити

Я соромлюсь свого тіла 1 випуск 7 сезон: до лікарів звернулися воїн АТО, який просить допомогти його синові навчитися ходити, а також жінка з «хвостом»

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