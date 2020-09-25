27 вересня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 1 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді на глядачів чекають історії, які нікого не залишать байдужими. До лікарів програми звернулися воїн АТО, який просить допомогти його синові навчитися ходити, а також жінка з «хвостом». Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Катерина Безвершенко: Проєкт «Я соромлюсь свого тіла» змінив життя українців на краще

У 1 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

Неймовірну історію боротьби з дистрофічною дисплазією 3-річного Святослава Кучеренка.

Як проходить лікування 12-річної Белли, яку вбиває власна вага: чи ризикнуть лікарі зробити баріатричну операцію?

Що стало причиною появи «хвоста» (папіломи) в Ольги Стасюк?

До яких жахливих наслідків призвело варикозне розширення вен у отця Бориса?

Як завершилося лікування Наталії Шетникової, яка страждала на екзофтальм (зміщення очного яблука)?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7: на проєкт звернулвся воїн АТО з проханням допомогти його синові навчитися ходити Я соромлюсь свого тіла 1 випуск 7 сезон: до лікарів звернулися воїн АТО, який просить допомогти його синові навчитися ходити, а також жінка з «хвостом»

Читайте нас також у Viber і Telegram.