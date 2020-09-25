«Я соромлюсь свого тіла»-7: на проєкт звернулвся воїн АТО з проханням допомогти його синові навчитися ходити
25.09.2020
27 вересня о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 1 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді на глядачів чекають історії, які нікого не залишать байдужими. До лікарів програми звернулися воїн АТО, який просить допомогти його синові навчитися ходити, а також жінка з «хвостом». Детальніше читайте в нашому матеріалі.
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У 1 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:
- Неймовірну історію боротьби з дистрофічною дисплазією 3-річного Святослава Кучеренка.
- Як проходить лікування 12-річної Белли, яку вбиває власна вага: чи ризикнуть лікарі зробити баріатричну операцію?
- Що стало причиною появи «хвоста» (папіломи) в Ольги Стасюк?
- До яких жахливих наслідків призвело варикозне розширення вен у отця Бориса?
- Як завершилося лікування Наталії Шетникової, яка страждала на екзофтальм (зміщення очного яблука)?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7: на проєкт звернулвся воїн АТО з проханням допомогти його синові навчитися ходити
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