Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZWtzdHJhc2VucyIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

«Я соромлюсь свого тіла»-7: объявлена ​​дата старта проекта в 2020 году

24.09.2020

Совсем скоро состоится премьера седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом году врачи столкнутся со сложными заболеваниями, расскажут необычные истории пациентов и проведут множество интересных экспериментов. Когда зрители увидят премьеру 7 сезона проекта, и что нового будет в нем? Подробнее читайте в нашем материале. 

ясст

Больше по теме: Коронавирус в Украине: как защитить себя

Премьера седьмого сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла» состоится уже 27 сентября! в 21:15

Новый сезон – новые вызовы. В этом году команда врачей столкнётся сразу с несколькими сверхсложными проблемами, о которых в прошлых сезонах не говорили. Среди них – борьба со сверхожирением и редкими генетическими заболеваниями.

Также будет больше историй маленьких пациентов. Почти в каждом эпизоде ​​врачи будут помогать детям.

Для лечения пациентов в 7 сезоне привлекут врачей с мировым именем и применят новейшие технологии. Все для того, чтобы люди больше никогда не стеснялись своего тела.

Кроме того, команда проведет собственное сенсационное расследование, действительно ли помогают лекарства от рака, СПИДа и других тяжелых болезней, которые так охотно покупают немало украинцев. Будут и эксперименты, как правильно спать, загорать, разговаривать с детьми о сексе и многое другое. 

Смотрите премьеру 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» каждое воскресенье с 27 сентября!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить