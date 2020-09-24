«Я соромлюсь свого тіла»-7: объявлена ​​дата старта проекта в 2020 году

Совсем скоро состоится премьера седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом году врачи столкнутся со сложными заболеваниями, расскажут необычные истории пациентов и проведут множество интересных экспериментов. Когда зрители увидят премьеру 7 сезона проекта, и что нового будет в нем? Подробнее читайте в нашем материале.

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Премьера седьмого сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла» состоится уже 27 сентября! в 21:15

Новый сезон – новые вызовы. В этом году команда врачей столкнётся сразу с несколькими сверхсложными проблемами, о которых в прошлых сезонах не говорили. Среди них – борьба со сверхожирением и редкими генетическими заболеваниями.

Также будет больше историй маленьких пациентов. Почти в каждом эпизоде ​​врачи будут помогать детям.

Для лечения пациентов в 7 сезоне привлекут врачей с мировым именем и применят новейшие технологии. Все для того, чтобы люди больше никогда не стеснялись своего тела.

Кроме того, команда проведет собственное сенсационное расследование, действительно ли помогают лекарства от рака, СПИДа и других тяжелых болезней, которые так охотно покупают немало украинцев. Будут и эксперименты, как правильно спать, загорать, разговаривать с детьми о сексе и многое другое.

Смотрите премьеру 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» каждое воскресенье с 27 сентября!

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