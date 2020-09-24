«Я соромлюсь свого тіла»-7: оголошено дату старту проєкту в 2020 році

Незабаром відбудеться прем’єра сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Цього року лікарі зіткнуться зі складними захворюваннями, розкажуть незвичайні історії пацієнтів і здійснять багато цікавих експериментів. Коли телеглядачі побачать прем’єру сьомого сезону проєкту, і що нового буде в ньому? Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Прем’єра сьомого сезону проєкту «Я соромлюсь свого тіла» відбудеться вже 27 вересня о 21:15!

Новий сезон – нові виклики. Цього року команда лікарів зіткнеться відразу з кількома надскладними проблемами, про які в минулих сезонах не говорили. Серед них – боротьба з надожирінням і рідкісними генетичними захворюваннями.

Також буде більше історій маленьких пацієнтів. Майже в кожному епізоді лікарі будуть допомагати дітям.

Для лікування пацієнтів у новому сезоні залучать лікарів зі світовим ім’ям і застосують новітні технології. Усе для того, щоб люди більше ніколи не соромилися свого тіла.

Крім того, команда проведе власне сенсаційне розслідування, чи справді допомагають ліки проти раку, СНІДу та інших тяжких хвороб, які так охоче купують чимало українців. Будуть і експерименти, як правильно спати, засмагати, розмовляти з дітьми про секс і багато іншого.

Дивіться прем’єру сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла» щонеділі з 27 вересня!

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