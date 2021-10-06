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Video: Прем’єра Україна має талант 2021 – дивіться з 23 жовтня на СТБ

Прем'єра - Україна має талант 2021 почнеться вже 23 жовтня на СТБ. Дивіться нові випуски Україна має талант 2021
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Прем’єра легендарного шоу Україна має талант 2021 вже на порозі! З 23 жовтня на СТБ українці дивуватимуть вас і суддів неймовірними вміннями. Танцівники, фокусники, співаки, акробати, гімнасти та інші учасники покажуть, на що спроможні вони та їхнє тіло. Приготуйтесь до порції феєричних виступів, які доведуть: Україна таки має талант! Не пропустіть – дивіться прем’єру шоу Україна має талант 2021 з 23.10.2021 на СТБ.