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Катерина Дарміна — гра на скрипці на «Україна має талант»-2021

18.12.2021

18 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Катерини Дарміної просто зараз!

Катерина Дарміна з Дніпра підкорила суддів фантастичною грою на скрипці. «Хтось має популяризувати гру на музичних інструментах в Україні. Якщо цим популяризатором будете ви, я не проти!» ― прокоментував її виступ Сергій Притула.

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