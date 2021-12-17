Уже цієї суботи стануть відомі імена фіналістів легендарного шоу на СТБ «Україна має талант»! Ще ніколи за весь проєкт суддям не було так важко вибирати. Зі 110 учасників телекастингів, які отримали свої заповітні «так», Ксенії Мішиній, Євгену Коту і Сергію Притулі треба проголосувати за 11 талантів. Саме вони боротимуться за заповітну перемогу в талант-шоу у прямому ефірі вже 26 грудня.

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10 людей на місце та артисти абсолютно різних жанрів на сцені талант-шоу! Хто стане фіналістами «Україна має талант» ― дізнаєтеся вже у дев’ятому випуску проєкту на СТБ!

Нагадаємо, у фінал уже автоматично пройшли троє учасників, які отримали золоті кнопки суддів: Наталя та Денис, які створюють картини світлом, менталісти Марина і Джеймс, bonebreaker Міша Макаров.

Наталя і Денис із Києва об’єднали малюнок з театром, і в них вийшов новий вид мистецтва, якого Україна раніше не бачила. За допомогою спеціальних ліхтарів на великому полотні на повний зріст менше ніж за 5 хвилин вони зобразили весь біль Чорнобильської катастрофи і згадали долі тих, хто постраждав від фатальної помилки людей і врятував життя українців.

«У вас неабиякий талант. Це не лише малювання світлом на полотні! Вам вдалося розбудити в людях щось глибинне і витягти це назовні. Це був сильний номер, і ми з колегами не будемо обговорювати ваш талант, казати “так” чи “ні”, тому що ви ― у фіналі!» ― зворушився Сергій Притула і натиснув першу золоту кнопку!

Подружню пару Марину та Джеймса в усьому світі знають як менталістів Mind2Mind. Для перформансу на сцені «Україна має талант» вони вгадували випадкові речі з кишень та сумок суддів і прочитали пароль карти Сергія Притули. Менталісти обіцяють сто тисяч кожному, хто доведе, що вони використовують секретні електронні пристрої для спілкування між собою!

«Знаєте, я просто в ступорі, бо ви для мене ― люди взагалі з іншої галактики! Я просто вражена!» ― сказала Ксенія Мішина і натиснула золоту кнопку.

29-річний Михайло Макаров виступає в експериментальному стилі bone breaking. Він повернув шию на 180 градусів на очах у суддів та здивував глядачів своєю надприродною гнучкістю. На кастинг він прийшов з танцем шамана про боротьбу людини з внутрішнім «Я» і отримав не лише 4 суддівські «так», а й золоту кнопку Євгена Кота! Тож Мішу Макарова глядачі також побачать у фіналі талант-шоу.

«Мішо, це було неймовірно! За моїм рішенням ти відразу потрапляєш у фінал! Браво!» ― сказав Женя Кот.

Дивіться новий випуск «Україна має талант» цієї суботи о 19:00 на СТБ!

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