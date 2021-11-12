На проєкті «Україна має талант»-2021 фіналістів визначатиме експертне журі після закінчення всіх телевізійних кастингів. Але винятком стануть ті учасники, які отримають Золоту кнопку, — вони проходять у фінал відразу після першого виступу на сцені «Україна має талант».

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021

Наталія Лебердюк і Денис Матросов

Наталія Лебердюк і Денис Матросов отримали першу Золоту кнопку вже у 1 випуску «Україна має талант»-2021. Художники з Києва малювали картину світлом. Вони зобразили весь біль Чорнобильської катастрофи та показали глядачам новий вид мистецтва.

Номер вразив не тільки весь глядацький зал, який аплодував стоячи, а й суддівський склад. Однак першим натиснув Золоту кнопку саме Сергій Притула:

«Ви маєте неабиякий талант! Це не тільки малювання світлом на полотні! Вам вдалося розбудити в людях щось таке глибинне і витягнути це назовні. Це був сильний номер, і ми не будемо з колегами обговорювати ваш талант, говорити “так” чи “ні”, тому що ви — у фіналі!»

Video: Хто пройшов у фінал «Україна має талант»-2021: імена фіналістів (Доповнюється) Вже відомо, хто пройшов у фінал шоу Україна має талант 2021. Читайте в матеріалі імена фіналістів проєкту Україна має талант

Дует менталістів Mind2mind

Подружжя Марина та Джеймс ― дует Mind2mind. Вона ― українка з Дніпра, він ― британець. А зустрілися вони в рейсі і тепер разом мешкають у Дубаї. У всьому світі Марину та Джеймса знають як пару менталістів. Менталізм ― це вид мистецтва, в якому артисти на публіці здійснюють психологічні експерименти з елементами телепатії, ясновидіння, телекінезу, а також гіпнозу.

Марина і Джеймс щороку виступають на Формулі-1 в Дубаї, були учасниками «Британія має талант». Вони об’їздили пів світу, але в Україну приїхали зі своїм талантом уперше. Для перформансу менталістів на сцені «Україна має талант» судді дістали абсолютно випадкові речі зі своїх кишень та сумок, щоб Марина спробувала вгадати річ та описати її. А Сергій Притула настільки увійшов в кураж, що навіть дав прочитати номер своєї картки…

«Знаєте, я просто в ступорі, тому що ви для мене люди взагалі з іншої галактики! Я просто вражена!» ― сказала Ксенія Мішина і натиснула Золоту кнопку!

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

Video: Хто пройшов у фінал «Україна має талант»-2021: імена фіналістів (Доповнюється) Вже відомо, хто пройшов у фінал шоу Україна має талант 2021. Читайте в матеріалі імена фіналістів проєкту Україна має талант

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