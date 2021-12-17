Уже в эту субботу станут известны имена финалистов легендарного шоу на СТБ «Україна має талант»! Еще никогда за весь проект судьям не было настолько сложно выбирать… Из 110 участников телекастингов, которые получили свои заветные «да», Ксении Мишиной, Евгению Коту и Сергею Притуле надо проголосовать за 11 талантов. Именно они будут бороться за заветную победу в талант-шоу в прямом эфире уже 26 декабря.

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10 человек на место и артисты абсолютно разных жанров на сцене талант-шоу! Кто станет финалистами «Україна має талант» ― узнаете уже в девятом выпуске проекта на СТБ!

Напомним, в финал уже автоматически прошли трое участников, которые получили золотые кнопки судей: Наталья и Денис, которые создают картины светом, менталисты Марина и Джеймс, bonebreaker Миша Макаров.

Наталья и Денис из Киева объединили рисунок с театром, и у них вышел новый вид искусства, который Украина ранее не видела. С помощью специальных фонарей на большом полотне во весь рост меньше чем за 5 минут они изобразили всю боль Чернобыльской катастрофы и вспомнили судьбы тех, кто пострадал от роковой ошибки людей и спас жизнь украинцев.

«У вас незаурядный талант. Это не только рисование светом на холсте! Вам удалось разбудить в людях что-то глубинное и вытянуть это наружу. Это был сильный номер, и мы не будем с коллегами обсуждать ваш талант, говорить «да» или «нет», потому что вы ― в финале!» ― растрогался Сергей Притула и нажал первую золотую кнопку!

Супружескую пару Марину и Джеймса во всем мире знают как менталистов Mind2mind. Для перформанса на сцене «Україна має талант» они угадывали случайные вещи с карманов и сумок судей и прочитали пароль карты Сергея Притулы. Менталисты обещают сто тысяч каждому, кто докажет, что они используют секретные электронные устройства для общения между собой!

«Знаете, я просто в ступоре, потому что вы для меня ― люди вообще из другой галактики! Я просто поражена!» ― сказала Ксения Мишина и нажала золотую кнопку!

29-летний Миша Макаров выступает в экспериментальном стиле bone breaking. Он повернул шею на 180 градусов на глазах у судей и удивил зрителей своей сверхъестественной гибкостью. На кастинг он пришел с танцем шамана о борьбе человека с внутренним «Я» и получил не только 4 судейских «да», но и золотую кнопку Евгения Кота! Тем самым, Мишу Макарова зрители также увидят в финале талант-шоу.

«Миша, это было невероятно! По моему решению ты сразу попадаешь в финал! Браво!» ― сказал Женя Кот.

Смотрите новый выпуск «Україна має талант» в эту субботу в 19:00 на СТБ!

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Video: Самое тяжелое решение за все выпуски: в эту субботу судьи «Україна має талант» выберут финалистов Самое тяжелое решение за все выпуски: в эту субботу, 18 декабря, судьи Україна має талант выберут финалистов. Кто пройдет в финал Україна має талант 2021

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