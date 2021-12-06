4 грудня о 19:00 відбувся показ сьомого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували учасники з усього світу! Дивіться фотодобірку з 7 ефіру шоу «Україна має талант» просто зараз!

Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивували акробати, співаки і художниця, яка пише шедеври ногами. Що відбувалося в 7 випуску шоу? Дивіться в нашій фотодобірці!

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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