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Что было в седьмом выпуске «Україна має талант»: фотоподборка

06.12.2021

4 декабря в 19:00 состоялся показ седьмого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и навыками удивляли участники со всего мира! Смотрите фотоподборку с 7 эфира шоу «Україна має талант» прямо сейчас!

В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли акробаты, певцы и художница, которая пишет шедевры ногами. Что происходило в 7 выпуске шоу? Смотрите в нашей фотоподборке!

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

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