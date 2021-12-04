4 декабря в 19:00 состоялся показ седьмого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли акробаты, певцы и художница, которая пишет шедевры ногами. Что было в 7 выпуске легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте сейчас!

Первой на сцену легендарного шоу вышла Светлана Щукина. Девушка приехала на проект из Минска (Беларусь). Светлана покоряла зрителей довольно необычным талантом ― написанием картин… ногами! Во время своего выступления девушка написала портрет Григория Решетника! «У нас с Женей немного проснулась ревность, потому что мы хотели, чтобы нарисовали нас, а не Гришу. Но, несмотря ни на что, Светлана, это было очень круто!» ― сказал Сергей Притула.

Воздушный акробат из Львова Эльдар Юлдашев очаровал своим талантом весь зрительский зал! Эльдар ― сын Рустама Юлдашева, который неделю назад на сцене шоу продемонстрировал невероятную воздушную гимнастику с собаками и получил от судей 4 «да»! В сегодняшнем эфире сын не подвел отца, ведь после выступления юноши судьи аплодировали его таланту стоя! «Я и не подозревал, что Эльдар Рустамович продемонстрирует нам такие сложные элементы и сделает это так четко, легко и конкретно! В вашем номере было столько рискованных трюков!» ― прокомментировал выступление юноши Сергей Притула.

Чирлидерши из Харькова Nice Ladies зарядили своей энергетикой и показали высокий уровень профессиональной подготовки. «Я обожаю смотреть на такие счастливые лица на этой сцене! Знаю, что самой старшей из вас ― 75 лет! Это удивительно! Вы показали красивые шпагаты, невероятные поддержки и не самую легкую хореографию, а еще ― харизму! У вас три “да”», ― сказал Женя Кот.

Станислав Ильяшенко работает воспитателем физической культуры в детском саду, но сегодня на сцене шоу «Україна має талант» одессит продемонстрировал свои вокальные способности. К сожалению, он не смог поразить судей своими музыкальными умениями, поэтому получил три красных кнопки. «Мы нажали красные кнопки, потому что не готовы слушать ваш вокал еще раз. Вашей харизме, одесской душе мы говорим однозначно “да”, но если мы оцениваем номер, то сегодня ― без шансов», ― сказал Сергей Притула.

8-летний иллюзионист из Кривого Рога Александр Загарий продемонстрировал фокусы со своей ассистенткой ― сестрой Машей. «Это было очень красиво, вы ― большие молодцы! Продолжайте развиваться! Я вам желаю, чтобы вы стали очень крутыми профессионалами!» ― сказала Ксения Мишина.

Следующей на сцену шоу вышла Мария Смоляр. Оперная певица из Новограда-Волынского очаровала своей партией всех присутствующих. «У вас прекрасный, сильный и наполненный голос! Никогда не сдавайтесь! Конечно, у вас три “да!”» ― сказал Женя Кот.

Алексей Красных покорил судей лучшего талант-шоу страны своим невероятным талантом в разговорном жанре. «Очень интересно было наблюдать за тем, как вы ходили по краю, но не перешли границу. Вам за это уважение, потому что вы не тронули веру, не тронули религию, а высмеяли объединенный образ священнослужителя, и это круто!» ― сказал Сергей Притула.

Воздушные акробаты из Мариуполя Breathe Love показали высокий уровень профессионализма. «Не имея такого большого бэкграунда за плечами, как есть у многих, вы сделали реально невероятный результат! Браво! У вас три да!» ― сказал Женя Кот.

На сцену легендарного шоу сразиться с участниками за победу вышла олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени! Девушка продемонстрировала пол-дэнс. «Честно говоря, я поражена, что олимпийская чемпионка по борьбе смогла открыть себя вообще с другого плана! Вы меняете свою жизнь на максимально противоположную! Это так круто! И так профессионально! У вас три “да”!» ― сказала Ксения Мишина.

Гитарист из Броваров Богдан Коник исполнил собственную композицию. В свои 16 парень получил от судей лучшего талант-шоу три «да»! «Я не понимаю такой музыки, но как только ты начал играть, мне захотелось дико качать головой! Потому что это было круто! Это настоящая виртуозная игра великого профессионала! И знаешь, что? Это ― твой космос! Ты улетел с гитарой, и мы все вместе тоже!» ― прокомментировала выступление участника Ксения Мишина.

Еще два года назад черниговский театр теней Verba Show на America’s Got Talent представил судьям трогательную 3D-постановку о любви, войне, расставании и надежде. Перформанс длился всего три минуты, но этого хватило, чтобы поразить жюри и пройти в следующий этап конкурса. В Лос-Анджелес черниговские артисты приехали не сразу ― до этого они участвовали в программе «Україна має талант». А сегодня вернулись на сцену любимого шоу и показали украинским зрителям постановку по мотивам известного сериала «Игра престолов». «Я, например, тот человек, который не видел ни одной серии “Игры престолов”. Так вот, я благодаря вам посмотрел все сезоны за несколько минут. Это было феерично! Браво!» ― прокомментировал выступление участников Сергей Притула.

Алексей и Елена Егоровы исполнили на сцене легендарного проекта театральную постановку. Елена ― профессиональная клоунесса, работающая за границей, а сегодня ей удалось рассмешить жюри талант-шоу и получить от судей три «да»! «Я рад, что в сегменте оригинального жанра у нас появилось вот такое выступление, где вместе смешались клоунада, степ и вокал. Я очень приятно удивлен!» ― сказал Сергей Притула.

Танцевальный коллектив из столицы THE BOND представили на сцене легендарного проекта современную хореографию. Девушки ― трехкратные победительницы танцевального конкурса World of Dance. После их выступления судьи аплодировали стоя! «Я реально сижу и горжусь вами! У вас три “да”! Вы взорвали эту сцену своей энергетикой!» ― сказал Женя Кот.

Анастасия Прилуцкая исполнила собственную, лирическую песню под названием «Босоніж» и аккомпонировала на синтезаторе. «Такое впечатление, будто я попал в очень хорошее кино. Спасибо за этот позитив и за то, что вы нас всех забрали с собой в этот фантастический фильм!» ― сказал Женя Кот.

Дмитрий Политов вышел на сцену легендарного шоу следующим. Участник исполнил пол-дэнс с элементами крампа, от которого судьи были в восторге! «Очень хочется продолжить смотреть этот шедевр! Я никогда в жизни не видела такого выступления! Я так благодарна за то, что я свидетель таких невероятных талантов нашей страны! У вас три “да”!» ― сказала Ксения Мишина.

Стендап-комик и актер «Вар’яти-шоу» Максим Кравец выступал на сцене проекта последним. Своим выступлением Максим сумел рассмешить звездных судей и зрителей шоу. «Это именно тот случай, когда я не буду переживать за свое решение и меня никто не сможет обвинить в пристрастном отношении, ведь зрителям и судьям понравилось твое выступление! И мне оно очень сильно понравилось!» ― сказал Сергей Притула.

Больше по теме: Судьи «Україна має талант» вошли в рейтинг самых влиятельных украинских деятелей культуры

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.