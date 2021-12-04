4 грудня о 19:00 відбувся показ сьомого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивували акробати, співаки і художниця, яка пише шедеври ногами. Що було в 7 випуску легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте зараз!

Першою на сцену легендарного шоу вийшла Світлана Щукіна. Дівчина приїхала на проєкт з Мінська (Білорусь). Світлана підкорювала глядачів доволі незвичним талантом ― написанням картин… ногами! Під час свого виступу дівчина написала портрет Григорія Решетника! «У нас з Женею трохи прокинулися ревнощі, тому що ми хотіли, щоб намалювали нас, а не Гришу. Але попри все, Світлано, це було дуже круто!» ― сказав Сергій Притула.

Повітряний акробат зі Львова Ельдар Юлдашев зачарував своїм талантом усю глядацьку залу! Ельдар ― син Рустама Юлдашева, який тиждень тому на сцені шоу продемонстрував неймовірну повітряну гімнастику з собаками і отримав від суддів 4 «так»! В сьогоднішньому ефірі син не підвів батька, адже після виступу юнака судді аплодували його таланту стоячи! «Я й не підозрював, що Ельдар Рустамович продемонструє нам такі складні елементи і зробить це так чітко, легко і конкретно! У вашому номері було стільки ризикованих трюків!» ― прокоментував виступ Сергій Притула.

Чирлідерки з Харкова Nice Ladies зарядили своєю енергетикою та показали високий рівень професійної підготовки. «Я обожнюю дивитися на такі щасливі обличчя на цій сцені! Знаю, що найстаршій з вас ― 75 років! Це дивовижно! Ви показали красиві шпагати, неймовірні підтримки та не найлегшу хореографію, а ще ― харизму! У вас три “так”», ― сказав Женя Кот.

Станіслав Ілляшенко працює вихователем з фізичної культури в дитячому садочку, але сьогодні на сцені шоу «Україна має талант» одесит продемонстрував свої вокальні здібності. На жаль, він не зміг вразити суддів музичними вміннями, тому отримав 3 червоні кнопки. «Ми натиснули червоні кнопки, бо не готові слухати ваш вокал ще раз. Вашій харизмі, одеській душі ми кажемо однозначне “так”, але якщо ми оцінюємо номер, то сьогодні ― без шансів», ― сказав Сергій Притула.

8-річний ілюзіоніст із Кривого Рогу Олександр Загарій продемонстрував фокуси зі своєю асистенткою ― сестрою Машею. «Це було дуже гарно, ви ― великі молодці! Продовжуйте розвиватися! Я вам бажаю, аби ви стали дуже крутими професіоналами!» ― сказала Ксенія Мішина.

Наступною на сцену шоу вийшла Марія Смоляр. Оперна співачка з Новограду-Волинського зачарувала своєю партією всіх присутніх. «У вас прекрасний, сильний і наповнений голос! Ніколи не здавайтеся! Звичайно, у вас три “так”!» ― сказав Женя Кот.

Олексій Красних підкорив суддів найкращого талант-шоу країни своїм неймовірним талантом у розмовному жанрі. «Дуже було цікаво спостерігати за тим, як ви ходили по краю, але не перейшли межу. Вам за це повага, бо ви не зачепили віру, не зачепили релігію а висміяли об’єднаний образ священнослужителя, і це круто!» ― сказав Сергій Притула.

Повітряні акробати з Маріуполя Breathe Love показали високий рівень професіоналізму. «Не маючи такого великого бекграунду за плечима як є у багатьох, ви зробили реально неймовірний результат! Браво! У вас три “так”!» ― сказав Женя Кот.

На сцену легендарного шоу позмагатися з учасниками за перемогу вийшла олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені! Вона продемонструвала полданс. «Чесно кажучи, я вражена, що олімпійська чемпіонка з боротьби змогла відкрити себе взагалі з іншого плану! Ви змінюєте своє життя на максимально протилежне! Це так круто! І так професійно! У вас три “так”!» ― сказала Ксенія Мішина.

Гітарист із Броварів Богдан Коник виконав власну композицію. У свої 16 хлопець отримав від суддів найкращого талант-шоу три «так»! «Я не розумію такої музики, але як тільки ти почав грати, мені захотілося дико хитати головою! Тому що це було круто! Це справжня віртуозна гра великого професіонала! І знаєш що? Це твій космос! Ти відлетів з гітарою, і ми всі разом теж!» ― прокоментувала виступ учасника Ксенія Мішина.

Ще два роки тому чернігівський театр тіней Verba Show на America’s Got Talent представив суддям зворушливу 3D-постановку про кохання, війну, розставання і надії. Перформанс тривав усього 3 хвилини, але цього вистачило, щоб вразити журі та пройти в наступний етап конкурсу. До Лос-Анджелеса чернігівські артисти приїхали не відразу ― до цього вони брали участь у програмі «Україна має талант». А сьогодні повернулися на сцену улюбленого шоу і показали українським глядачам постановку за мотивами відомого серіалу «Гра престолів». «Я, наприклад, та людина, яка не бачила жодної серії “Гри престолів”. Так от, я завдяки вам подивися всі сезони за кілька хвилин. Це було феєрично! Браво!» ― прокоментував виступ учасників Сергій Притула.

Олексій та Олена Єгорови виконали на сцені легендарного проєкту театральну постановку. Олена ― професійна клоунеса, яка працює за кордоном, а сьогодні їй вдалося розсмішити журі талант-шоу і отримати три «так»! «Я радий, що в сегменті оригінального жанру в нас з’явився ось такий виступ, де разом змішалися клоунада, степ і вокал. Я дуже приємно вражений!» ― сказав Сергій Притула.

Танцювальний колектив із столиці THE BOND представили на сцені легендарного проєкту сучасну хореографію. Дівчата ― триразові переможниці танцювального конкурсу World of Dance! Після їхнього виступу судді аплодували стоячи! «Я реально сиджу і пишаюся вами! У вас три “так”! Ви зірвали цю сцену своєю енергетикою!» ― сказав Женя Кот.

Анастасія Прилуцька виконала власну ліричну пісню під назвою «Босоніж» і акомпонувала на синтезаторі. «Таке враження, ніби я потрапив у дуже гарне кіно. Дякую за цей позитив і за те, що ви нас усіх забрали із собою у цей фантастичний фільм!» ― сказав Женя Кот.

Дмитро Політов вийшов на сцену легендарного шоу наступним. Учасник виконав полданс з елементами крампу, від якого судді були в захваті! «Дуже хочеться продовжити дивитися на цей шедевр! Я ніколи в житті не бачила такого виступу! Я так вдячна за те, що я свідок таких неймовірних талантів нашої країни! У вас три “так”!» ― сказала Ксенія Мішина.

Стендап-комік та актор «Вар’яти-шоу» Максим Кравець виступав на сцені проєкту останнім. Своїм виступом він зумів розсмішити зіркових суддів та глядачів шоу. «Це саме той випадок, коли я не буду переживати за своє рішення і мене ніхто не зможе звинуватити в упередженому ставленні, адже глядачам і суддям сподобався твій виступ! І мені він дуже сильно сподобався!» ― сказав Сергій Притула.

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