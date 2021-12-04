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«Україна має талант»: список прошедших участников от 04.12.2021

04.12.2021

4 декабря состоялся показ седьмого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список участников, прошедших далее от 04.12.2021.

  1. Светлана Щукина из Минска покоряла зрителей довольно необычным талантом ― написанием картин… ногами!
  2. Эльдар Юлдашев ― воздушный акробат из Львова, очаровавший своим талантом весь зрительный зал!
  3. Nice Ladies ― чирлидерши из Харькова, которые зарядили своей энергетикой и показали высокий уровень профессиональной подготовки.
  4. Александр Загарий ― 8-летний иллюзионист из Кривого Рога продемонстрировал фокусы со своей ассистенткой ― сестрой Машей.

5.Мария Смоляр ― оперная певица из Новограда-Волынского, которая очаровала своей партией всех присутствующих.

  1. Алексей Красных покорил судей лучшего талант-шоу страны своим невероятным талантом в разговорном жанре.
  2. Breathe Love ― воздушные акробаты из Мариуполя, показавшие высокий уровень профессионализма.
  3. Ирина Мерлени ― олимпийская чемпионка по вольной борьбе, которая на сцене шоу продемонстрировала пол-дэнс.
  4. Гитарист из Броваров Богдан Коник исполнил собственную композицию и в свои 16 лет получил от судей лучшего талант-шоу три «да»!
  5. Verba Show ― театр теней из Чернигова вернулся на сцену любимого шоу и показал украинским зрителям постановку по мотивам известного сериала «Игра престолов».
  6. 11. Алексей и Елена Егоровы исполнили на сцене легендарного проекта театральную постановку, объединив клоунаду, степ и вокал.
  7. THE BOND ― киевский танцевальный коллектив представил на сцене легендарного проекта современную хореографию, за которую судьи аплодировали стоя!
  8. Анастасия Прилуцкая исполнила собственную лирическую песню под названием «Босоніж» и аккомпонировала на синтезаторе.
  9. Дмитрий Политов исполнил пол-дэнс с элементами крампа, от которого судьи были в восторге!

15. Максим Кравец ― стендап-комик и актер «Вар’яти-шоу», который своим выступлением сумел рассмешить звездных судей и зрителей шоу.

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

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