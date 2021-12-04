4 декабря состоялся показ седьмого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список участников, прошедших далее от 04.12.2021.

Светлана Щукина из Минска покоряла зрителей довольно необычным талантом ― написанием картин… ногами! Эльдар Юлдашев ― воздушный акробат из Львова, очаровавший своим талантом весь зрительный зал! Nice Ladies ― чирлидерши из Харькова, которые зарядили своей энергетикой и показали высокий уровень профессиональной подготовки. Александр Загарий ― 8-летний иллюзионист из Кривого Рога продемонстрировал фокусы со своей ассистенткой ― сестрой Машей.

5.Мария Смоляр ― оперная певица из Новограда-Волынского, которая очаровала своей партией всех присутствующих.

Алексей Красных покорил судей лучшего талант-шоу страны своим невероятным талантом в разговорном жанре. Breathe Love ― воздушные акробаты из Мариуполя, показавшие высокий уровень профессионализма. Ирина Мерлени ― олимпийская чемпионка по вольной борьбе, которая на сцене шоу продемонстрировала пол-дэнс. Гитарист из Броваров Богдан Коник исполнил собственную композицию и в свои 16 лет получил от судей лучшего талант-шоу три «да»! Verba Show ― театр теней из Чернигова вернулся на сцену любимого шоу и показал украинским зрителям постановку по мотивам известного сериала «Игра престолов». 11 . Алексей и Елена Егоровы исполнили на сцене легендарного проекта театральную постановку, объединив клоунаду, степ и вокал. THE BOND ― киевский танцевальный коллектив представил на сцене легендарного проекта современную хореографию, за которую судьи аплодировали стоя! Анастасия Прилуцкая исполнила собственную лирическую песню под названием «Босоніж» и аккомпонировала на синтезаторе. Дмитрий Политов исполнил пол-дэнс с элементами крампа, от которого судьи были в восторге!

15. Максим Кравец ― стендап-комик и актер «Вар’яти-шоу», который своим выступлением сумел рассмешить звездных судей и зрителей шоу.

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