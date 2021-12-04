«Україна має талант»: список учасників, які пройшли, від 04.12.2021
04.12.2021
4 грудня відбувся показ сьомого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників! Хто пройшов у наступний етап проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, які пройшли далі, від 04.12.2021.
- Світлана Щукіна приїхала на проєкт з Мінська і підкорювала глядачів доволі незвичним талантом ― написанням картин… ногами!
- Ельдар Юлдашев ― повітряний акробат зі Львова, що зачарував своїм талантом усю глядацьку залу!
- Nice Ladies ― чирлідерки з Харкова, що зарядили своєю енергетикою та показали високий рівень професійної підготовки.
- Олександр Загарій ― 8-річний ілюзіоніст з Кривого Рогу продемонстрував фокуси зі своєю асистенткою ― сестрою Машею.
- Марія Смоляр ― оперна співачка з Новограду-Волинського, яка зачарувала своєю партією всіх присутніх.
- Олексій Красних підкорив суддів найкращого талант-шоу країни своїм неймовірним талантом у розмовному жанрі.
- Breathe Love ― повітряні акробати з Маріуполя показали високий рівень професіоналізму.
- Ірина Мерлені ― олімпійська чемпіонка з вільної боротьби, яка на сцені шоу продемонструвала танець на пілоні.
- Гітарист із Броварів Богдан Коник виконав власну композицію і у свої 16 років отримав від суддів найкращого талант-шоу три «так»!
- Verba Show ― театр тіней із Чернігова повернувся на сцену улюбленого шоу і показав українським глядачам постановку за мотивами відомого серіалу «Гра престолів».
- Олексій та Олена Єгорови виконали на сцені легендарного проєкту театральну постановку, поєднавши клоунаду, степ і вокал.
- THE BOND ― київський танцювальний колектив представив на сцені легендарного проєкту сучасну хореографію, за яку судді аплодували стоячи!
- Анастасія Прилуцька виконала власну ліричну пісню під назвою «Босоніж» і акомпонувала на синтезаторі.
- Дмитро Політов виконав полданс з елементами крампу, від якого судді були в захваті!
- Максим Кравець ― стендап-комік та актор «Вар’яти-шоу», який своїм виступом зумів розсмішити зіркових суддів та глядачів шоу.
Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!
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