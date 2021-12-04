4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер THE BOND просто зараз!

Танцювальний колектив із столиці THE BOND представив на сцені легендарного проєкту сучасну хореографію. Дівчата ― триразові переможниці танцювального конкурсу World of Dance. Після їхнього виступу судді аплодували стоячи! «Я реально сиджу і пишаюся вами! У вас три “так”! Ви зірвали цю сцену своєю енергетикою!» ― сказав Женя Кот.

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