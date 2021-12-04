4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Світлани Щукіної просто зараз!

Світлана Щукіна приїхала на проєкт з Мінська (Білорусь). Вона підкорювала глядачів доволі незвичним талантом ― написанням картин… ногами! Під час свого виступу дівчина написала портрет Григорія Решетника. «У нас із Женею трохи прокинулися ревнощі, тому що ми хотіли, щоб намалювали нас, а не Гришу. Але, попри все, Світлано, це було дуже круто!» ― сказав Сергій Притула.

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