Що було в четвертому випуску «Україна має талант»: фотодобірка
17.11.2021
13 листопада о 19:00 відбувся показ четвертого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували учасники з усього світу! Дивіться фотодобірку з 4 ефіру шоу «Україна має талант» просто зараз!
У новому випуску легендарного талант-шоу, яке повернулося в ефір СТБ після п’ятирічної паузи, за стіл журі сіла запрошена зіркова суддя ― українська співачка та переможниця «Євробачення» Руслана. Що відбувалося в 4 випуску шоу? Дивіться в нашій фотодобірці!
Більше на тему: «Україна має талант» стала найкращою програмою дня!
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.
Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=