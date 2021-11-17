13 листопада о 19:00 відбувся показ четвертого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували учасники з усього світу! Дивіться фотодобірку з 4 ефіру шоу «Україна має талант» просто зараз!

У новому випуску легендарного талант-шоу, яке повернулося в ефір СТБ після п’ятирічної паузи, за стіл журі сіла запрошена зіркова суддя ― українська співачка та переможниця «Євробачення» Руслана. Що відбувалося в 4 випуску шоу? Дивіться в нашій фотодобірці!