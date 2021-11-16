Єлизавета Алексєєва — гімнастка на «Україна має талант»-2021
16.11.2021
13 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Єлизавети Алексєєвої просто зараз!
Одеситка Єлизавета Алексєєва виконувала на сцені шоу гімнастичні елементи з м’ячем. Дівчина порушила важливу тему забруднення довкілля, проте її техніка не вразила суддів. «Усе було скомкано, неохайно, я не бачив вас і особистість на сцені. Ви мали багато помилок, тому ви не проходите далі», ― зазначив Женя Кот.
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