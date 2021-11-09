6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Ольги Халепи просто зараз!

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021

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Глядацький зал масштабного шоу просто-таки прокачала реп-учителька із села Ялтівка, що на Харківщині. Ольга Халепа ― вчителька біології, яка на карантині почала читати реп. За це торік її визнали найкращим педагогом за версією тижневика «Освіта». Проте в рідній школі її зацькували аж до звільнення. На сцені шоу Ольга Халепа прочитала реп під назвою «Дистанцуха».

«Я слухав текст пісні дуже уважно, і він мені дуже сподобався. На жаль, у нас професія вчителя втрачає престиж. Це гірко. Я сьогодні радий бачити на цій сцені людину, якій не байдуже те, що відбувається в нашій системі освіти. Я кажу вам “так”!» ― оголосив вердикт Сергій Притула.

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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Video: Ольга Халепа — реп-учителька на «Україна має талант»-2021 Ольга Халепа- учасниця Україна має талант 2021. Інформація про учасницю Україна має талант 2021 стронгвумен Ольга Халепа

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