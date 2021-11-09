6 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Ольги Халепы прямо сейчас!

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021

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Зрительский зал масштабного шоу просто-таки прокачала рэп-учительница из села Ялтовки Харьковской области. Ольга Халепа ― учительница биологии, которая на карантине начала читать рэп. За это в прошлом году ее признали лучшим педагогом по версии еженедельника «Освіта». Однако в родной школе ее затравили вплоть до увольнения. На сцене шоу Ольга Халепа прочла рэп под названием «Дистанцуха».

«Я слушал текст песни очень внимательно, и он мне очень понравился. К сожалению, у нас профессия учителя теряет престиж. Это горько. Я сегодня рад видеть на этой сцене человека, которому не безразлично то, что происходит в нашей системе образования. Я говорю вам «да»!» ― объявил вердикт Сергей Притула.

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Video: Ольга Халепа ― реп-учительница на «Україна має талант»-2021 Ольга Халепа - участница Україна має талант 2021. Информация об участнице Україна має талант 2021 стронгвумен Ольга Халепа

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