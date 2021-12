У 48 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама»-4 стало відоме ім’я переможниці дванадцятого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг ― мама-інфлюенсерка Таня, мама-всесвіт Тетяна, мама-імператриця Марта чи східна красуня Лана? Про результати читайте в матеріалі.

Мама-всесвіт Тетяна виховує двійнят ― 5-річних Іванка та Марічку. Вона живе 17 років із чоловіком та батьком її дітей, вони обоє програмісти. Подружжя багато часу проводить разом, часто ходить у парки, до річки, а дітей виховує в любові до природи. Героїня вже 5 років у декреті і весь час присвячує дітям ― придумує багато занять і вчить їх усього, чого може. Тетяна вважає себе супермамою, бо діти для неї ― всесвіт, і вона для них також. Вона не фарбується часто і не ходить по салонах краси, і її чоловіку це також до вподоби.

Лана живе з 38-річним чоловіком-бізнесменом Віталієм, який працює в інвестиціях, і виховує доньку Аміну. Вона ― засновниця центру культури Сходу, курсів східних танців та власного шоу, у якому співає, поки балет танцює. Батько Лани ― азербайджанець, а мати ― українка, її виховували в суворих мусульманських традиціях. Віталій не проти виховувати їхню доньку в традиціях сильного чоловіка та ніжної лагідної матері. Колись Лана вже брала участь у шоу талантів «Україна має талант». Вона прекрасна господиня, мати і тренерка, проте схильна відчувати себе винною і вважає, що не слухається чоловіка, якщо робить не по-його.

У мами-імператриці Марти четверо дітей: 6-річний Максим, 5-річна Анастасія, 2-річна Еліза та 10-місячний Матвій. Вона бізнес-леді ― у неї СПА-салон, і після розлучення з чоловіком їй є на що жити. Героїня регулярно їздить на ретрити і вважає себе духовно розвиненою та сексуально розкутою. Її донька Настя живе з татом, бо мамі не вистачало на неї часу. Марта ― супермама, тому що наповнена і робить усе, щоб передати дітям чисту карму.

Таня з чоловіком В’ячеславом виховують 4-річну доньку Соломію. Мама вважає себе інфлюенсеркою і лідеркою думок. Вона має майже 89 тисяч підписників в Instagram, а починала з розповідей про свою вагітність. Героїня вважає, що дитина не повинна стояти на заваді саморозвитку. Вона показує приклад успішної жінки для доньки, не забуваючи про те, що треба любити і піклуватися про неї. Таня вважає себе супермамою, бо поєднує саморозвиток, виховання дитини й чудові партнерські стосунки.

Дмитро Карпачов зазначив, що його бали нічого не змінять, проте свої 5 балів він хоче віддати Тетяні, і ще 5 балів буде, коли вона займеться своєю самореалізацією.

Отже, на 12-му тижні «Супермами»-4 перемогла східна красуня Лана.

