13 грудня на телеканалі СТБ вийшов 45 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де жінки змагаються за заповітне звання. Які мами зустрінуться цього тижня? Як мама-всесвіт дає раду з двійнею? Чому вона вирішила присвятити всю себе вихованню дітей?

Мама-всесвіт Тетяна виховує двійняток ― 5-річних Іванка та Марічку. Вона живе 17 років із чоловіком та батьком її дітей, вони обоє програмісти. Подружжя багато часу проводить разом, часто ходить у парки, до річки, а дітей виховує в любові до природи. Героїня вже 5 років у декреті і весь час присвячує дітям ― вона придумує багато занять і вчить їх усього, чого може. Тетяна вважає себе супермамою, бо діти для неї ― всесвіт, і вона для них також.

Героїня відразу познайомила учасниць зі своїми дітьми. Вони пішли до лісу, де збирали листочки. Тетяна розповіла, що двійнята пішли до садочка у п’ять років. Проте вони змінили садок, бо діти відразу ж увечері розповіли, що там їх бив хлопчик Гриша. Тетяна ходила розбиратися, а потім перевела своїх дітей в інший заклад. Як Дмитро Карпачов відреагував на рішення матусі сходити в садочок на «розбірки»?

Діти заявили, що хочуть більше часу проводити з мамою.

Тетяна багато часу присвячує гурткам: Іван ходить на футбол і тхеквондо, а Марічка ― на акробатику та перші заняття з гімнастики. Проте вони не хочуть гратися з іншими дітьми, а проводять час лише разом.

Матусі оцінили господарство Тетяни і те, чим вона годує дітей. Відразу ж господиня поставила свіжі домашні пельмені. Хтось не схвалив те, що діти їдять м’ясо, а хтось зауважив про необхідність правильного харчування.

Також учасниці помітили не дуже чисту кухню, однак Тетяна зазначила, що для неї діти важливіші за миття раковини.

У холодильнику Тетяни все було красиве і свіже, проте суперниці розкритикували її за неприпустимий для здорового харчування і для дітей кетчуп. Також вони не зрозуміли пропозицію героїні присісти за дитячий столик на кухні. Жінка пояснила, що дорослі часто самі їдять за столиком для дітей. Що зазначив Дмитро Карпачов щодо розмови матусь?

Про що учасниці розпитали дітей, і чим Марічка вирішила їх здивувати? Про які проблеми розповіла Тетяна? Поки дітям не виповнився рік, їй постійно допомагали бабусі. Також вона зізналася, що труднощі викликають покупки для дітей ― іграшки та одяг відразу доводиться купувати у двох екземплярах.

Суперниці зауважили, що в Тетяни мало косметики, суконь та засобів. Жінка зазначила, що вона ніколи не фарбувалася і не так часто одягала сукні, а її чоловік ― найкращий друг і коханець. Інші її не турбують. Героїня зізналася, що до 35 років здійснила майже всі мрії, проте не могла завести дітей. Вони лікувалися протягом 10 років і зробили 7 ЕКЗ. Що ще розповіла Тетяна, і чому вона розплакалася? Що сказали про це інші матусі?

У Тетяни були передчасні пологи, які пройшли надто важко, і діти ще деякий час були в реанімації. Чоловік підтримував і підтримує її досі, вони дуже близькі. Жінка познайомила матусь із чоловіком за вечерею.

Тетяна розповіла, що Дмитро іноді забирає дітей і їде в село, щоб мама відпочила. У цей час вона малює, шиє і хоче навчитися гри на гітарі. Чоловік сказав, що кохає її і пристрасть у їхніх стосунках є. Тетяна також зазначила, що Дмитро їй підходить.

Як пройшла розмова мами-всесвіту з експертом і що він порадив їй ― дивіться у повному 45 випуску 4 сезону «Супермами».

