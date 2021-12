13 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 45 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на материнстві краще за інших, і спробують отримати титул «супермама». На дванадцятому тижні сезону за омріяне звання боротимуться: мама-інфлюенсерка Таня, мама-всесвіт Тетяна, мама-імператриця Марта і східна красуня Лана. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Таня вважає себе лідеркою думок і входить до 15-ки найкрасивіших жінок України. Вона виступає за те, щоб жінки самореалізовувалися та досягали всього самі. Таня сама купила собі автівку і вже зробила внесок за квартиру. Мама-інфлюенсерка виховує 4-річну донечку Соломію, яку бере з собою на всі заходи, тому дитина іноді спить, де доведеться.

Тетяна виховує двійнят ― 5-річних Іванка та Марічку ― і проводить із ними 24/7. Дозвілля в них також спільне. Тетяна реалізується в материнстві та кайфує від цього. Вона готує для дітей тричі на день усе тільки свіже.

Марта хоче показати всім, що жінка буває різною і бути сексуальною ― це природно. Вона виховує чотирьох дітей: 7-річного Максима, 5-річну Анастасію, 2-річну Елізу та 10-місячного Матвія. Наразі Марта у процесі розлучення, яке почалося під час її останньої вагітності.

Лана виховує півторарічну доньку Аміну, яку бере скрізь із собою та обладнала для цього приміщення. У Лани ― центр східної культури, до якого входять школа східного танцю, івент-агентство, ательє та власне шоу. Чоловік ― великий консерватор, тому все по господарству також робить Лана. Вона вирішила прийти на проєкт, щоб завести подружок, бо за роботою та сім’єю в неї немає часу на це.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супермама».

