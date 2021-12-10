13 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 45 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре новых участницы продемонстрируют, что они разбираются в материнстве лучше других, и попытаются получить титул «супермама». На двенадцатой неделе сезона за заветное звание будут бороться: мама-инфлюенсер Таня, мама-вселенная Татьяна, мама-императрица Марта и восточная красавица Лана. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Мама-инфлюенсер Таня

Таня считает себя лидером идей и входит в 15-ку самых красивых женщин Украины. Она выступает за то, чтобы женщины самореализовывались и достигали всего сами. Таня сама купила себе автомобиль и уже внесла вклад для покупки квартиры. Мама-инфлюенсер воспитывает 4-летнюю дочь Соломию, которую берет с собой на все мероприятия, поэтому ребенок иногда спит, где придется.

Мама-вселенная Татьяна

Татьяна воспитывает двойню ― 5-летних Иванка и Маричку ― и проводит с ними 24/7. Досуг у них также общий, Татьяна реализуется в материнстве и кайфует от этого. Она готовит для детей три раза в день все только свежее.

Мама-императрица Марта

Марта хочет показать всем, что женщина бывает разной и быть сексуальной ― естественно. Она воспитывает четырех детей: 7-летнего Максима, 5-летнюю Анастасию, 2-летнюю Элизу и 10-месячного Матвея. Марта находится в процессе развода, который начался во время ее последней беременности.

Восточная красавица Лана

Лана воспитывает полуторагодовалую дочь Амину, которую берет везде с собой и оборудовала для этого помещение. У Ланы ― центр восточной культуры, в который входят школа восточного танца, ивент-агентство, ателье и собственное шоу. Ее муж ― большой консерватор, поэтому все по хозяйству тоже делает Лана. Она решила прийти на проект, чтобы завести подружек, потому что за работой и семьей у нее нет времени на это.

В течение недели участницы будут ходить друг к другу в гости с инспекциями. Они оценят соперниц по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супермама»

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Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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