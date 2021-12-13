13 декабря на телеканале СТБ вышел 45 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Какие мамы встретятся на этой неделе? Как мама-вселенная справляется с двойней? Почему она решила посвятить всю себя воспитанию детей?

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Мама-вселенная Татьяна воспитывает двойняшек ― 5-летних Иванка и Маричку. Она живет 17 лет с мужем и отцом ее детей, они оба программисты. Супруги много времени проводят вместе, часто ходят в парки, к реке, а детей воспитывают в любви к природе. Героиня уже 5 лет в декрете и все время посвящает детям ― она придумывает много занятий и учит их всему, чему может. Татьяна считает себя супермамой, потому что дети для нее ― вселенная, и мама для них тоже.

Героиня сразу познакомила мамочек со своими детьми. Они пошли в лес, где собирали листики. Татьяна рассказала, что ее двойняшки пошли в садик в пять лет. Однако они сменили садик, потому что в первый день дети сразу же вечером рассказали, что там их бил мальчик Гриша. Татьяна ходила разбираться, а потом перевела детей в другое учреждение. Как Дмитрий Карпачев отреагировал на решение Татьяны сходить в садик на разборки?

Дети заявили, что хотят больше времени проводить с мамой.

Татьяна много времени посвящает кружкам: Иван ходит на футбол и тхэквондо, а Маричка ― на акробатику и первые занятия по гимнастике. Однако они не хотят играть с другими детьми, а проводят время только вместе.

Мамочки оценили хозяйство Татьяны и то, чем она кормит детей. Сразу дома она поставила свежие домашние пельмени. Кто-то не был согласен с тем, что дети едят мясо, а кто-то подчеркнул необходимость правильного питания.

Также участницы заметили не очень чистую кухню, однако Татьяна отметила, что для нее дети важнее мытья раковины.

В холодильнике Татьяны все было красивое и свежее, однако соперницы раскритиковали ее за недопустимый для здорового питания и для детей кетчуп. Также они не поняли предложение хозяйки присесть за детский столик на кухне. Женщина объяснила, что взрослые часто едят за столиком для детей. Что отметил Дмитрий Карпачев в разговорах мамочек?

О чем расспросили участницы детей, и чем Маричка решила их удивить? О каких проблемах рассказала Татьяна? Пока детям не исполнился год, ей постоянно помогали бабушки. Также она призналась, что трудности вызывают покупки для детей ― игрушки и одежду сразу приходится покупать в двух экземплярах.

Соперницы заметили, что у Татьяны мало косметики и платьев. Женщина отметила, что она никогда не красилась и не так часто надевала платья, а ее муж ― лучший друг и любовник. Остальные ей безразличны. Героиня призналась, что к 35 годам осуществила почти все мечты, однако не могла завести детей. Они лечились в течение 10 лет и делали 7 ЭКО. Что еще рассказала Татьяна, и почему она разрыдалась? Что сказали по этому поводу другие мамочки?

У Татьяны были преждевременные роды, которые прошли очень тяжело, и дети еще некоторое время были в реанимации. Муж поддерживал и поддерживает ее до сих пор, они очень близки. Женщина познакомила маминспекцию с мужем за ужином.

Татьяна рассказала, что Дмитрий иногда забирает детей и едет в село, чтобы мама отдохнула. В это время она рисует, шьет и собирается учиться играть на гитаре. Муж сказал, что любит ее и страсть в их отношениях есть. Татьяна также отметила, что Дмитрий подходит ей.

Как прошел разговор мамы-вселенной с экспертом и что он посоветовал ей ― смотрите в полном 45 выпуске 4 сезона «Супермамы».

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