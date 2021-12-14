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«Супермама» 4 сезон 46 випуск: Східна красуня Лана пожертвувала свободою заради чоловіка

14.12.2021

14 грудня на телеканалі СТБ вийшов 46 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де жінки змагаються за заповітне звання. Як Лана встигає все на світі? Чому чоловік не хоче одружуватися з нею? Яка травма дитинства вплинула на вибір чоловіка східною красунею? Чим не задоволена Лана?

Супермама 4 сезон

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Лана живе з 38-річним чоловіком-бізнесменом Віталієм, який працює в інвестиціях, і виховує доньку Аміну. Вона ― засновниця центру культури Сходу, курсів східних танців та власного шоу, на якому співає, поки балет танцює. Батько Лани ― азербайджанець, а мати ― українка, її виховували в суворих мусульманських традиціях. Віталій не проти виховувати їхню доньку в традиціях сильного чоловіка та ніжної лагідної матері. Колись Лана вже приймала участь у шоу талантів «Україна має талант».

Супермама 4 сезон

Героїня почала знайомство зі своїм життям із запрошення матусь на роботу, де розповіла про центр та показала свої танці. Також навчила їх кількох рухів, а заодно «підколола» одну з учасниць, яка зневажливо ставилась до іншої. Лана розповіла про донечку та про її виховання, а також як поєднує роботу і материнство. Дівчина зізналася, що суворий батько забороняв їй займатися східними танцями в дитинстві, тому вона вчилася сама перед дзеркалом за роликами з Youtube. Лана вивчала юриспруденцію, а навчання оплатила самостійно.

Супермама 4 сезон

Вдома героїня помирилася з учасницею після конфлікту і прийняла мамінспекцію. На кухні вона розповіла, що дуже вимоглива і тримає усе в порядку. Лана регулярно прибирає, а також кожні кілька днів робить масштабне прибирання. Проте матусі допиталися в неї, що це чоловік свого часу привчив її до такого рівня чистоти. Одного разу, коли Лана викликала клінинг проти його бажання, то була змушена повернути йому гроші за це.

Супермама 4 сезон

Також Лана розповіла, що вона багато і смачно готує для Аміни, дотримуючись правильного харчування. Вона зізналася, що втомлюється, бо з 7 години в неї розписаний весь день. Лана готує їжу на цілий день, годує донечку, збирає чоловіка, потім іде на роботу. Іноді вона готує окремі страви для чоловіка. Після повернення з роботи приділяє час спочатку чоловікові, а потім Аміні. Вона лягає спати пізно ― іноді о 2 годині ночі, бо донька може вередувати перед сном.

Супермама 4 сезон

Лана розповіла, що в неї небагато друзів, бо у певний час у них розійшлися інтереси. Тому вона не схильна тусити по клубах. Чоловік ревнує її і забороняє бувати в чоловічих компаніях. Проте він терпить відверті виступи Лани, у тому числі на корпоративах. Героїня зізналася, що одного разу сталася ситуація, коли через проблеми в бізнесі вони деякий час жили за її рахунок. Після цього Лана розридалася.

Супермама 4 сезон

Мама-красуня розказала, що Віталій проти офіційного шлюбу і вигадав не одну причину для відмови від одруження. Учасниці були обурені такою позицією чоловіка. Також Лана зізналася, що вона перенесла важкі пологи, під час яких їй робили операцію з дуже важкими наслідками та додатковою операцією. Вона розповіла про байдуже ставлення чоловіка, яке також обурило матусь.

Супермама 4 сезон

Господиня приготувала яскраву вечерю у традиціях азербайджанської кухні, щоб вразити учасниць. А за столом Лана зі сльозами на очах розповіла про своє дитинство та про батька-мусульманина, який суворо карав Лану і не раз бив її. У 19 років вона зібрала речі й поїхала до Києва, після чого він не розмовляв із донькою 4 роки. Матусі дали Лані багато порад, як їй бути далі.

Як пройшла розмова східної красуні Лани з експертом і що він порадив їй ― дивіться у повному 46 випуску 4 сезону «Супермами».

Video: «Супермама» 4 сезон 46 випуск: Східна красуня Лана пожертвувала свободою заради чоловіка

Героїнею 46 випуску проекту Супермама 4 стала східна красуня Лана, вихована у мусульманських традиціях. Як пройшла інспекція у 46 випуску Супермама 4 – читайте на сайті.

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