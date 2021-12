14 грудня на телеканалі СТБ вийшов 46 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де жінки змагаються за заповітне звання. Як Лана встигає все на світі? Чому чоловік не хоче одружуватися з нею? Яка травма дитинства вплинула на вибір чоловіка східною красунею? Чим не задоволена Лана?

Лана живе з 38-річним чоловіком-бізнесменом Віталієм, який працює в інвестиціях, і виховує доньку Аміну. Вона ― засновниця центру культури Сходу, курсів східних танців та власного шоу, на якому співає, поки балет танцює. Батько Лани ― азербайджанець, а мати ― українка, її виховували в суворих мусульманських традиціях. Віталій не проти виховувати їхню доньку в традиціях сильного чоловіка та ніжної лагідної матері. Колись Лана вже приймала участь у шоу талантів «Україна має талант».

Героїня почала знайомство зі своїм життям із запрошення матусь на роботу, де розповіла про центр та показала свої танці. Також навчила їх кількох рухів, а заодно «підколола» одну з учасниць, яка зневажливо ставилась до іншої. Лана розповіла про донечку та про її виховання, а також як поєднує роботу і материнство. Дівчина зізналася, що суворий батько забороняв їй займатися східними танцями в дитинстві, тому вона вчилася сама перед дзеркалом за роликами з Youtube. Лана вивчала юриспруденцію, а навчання оплатила самостійно.

Вдома героїня помирилася з учасницею після конфлікту і прийняла мамінспекцію. На кухні вона розповіла, що дуже вимоглива і тримає усе в порядку. Лана регулярно прибирає, а також кожні кілька днів робить масштабне прибирання. Проте матусі допиталися в неї, що це чоловік свого часу привчив її до такого рівня чистоти. Одного разу, коли Лана викликала клінинг проти його бажання, то була змушена повернути йому гроші за це.

Також Лана розповіла, що вона багато і смачно готує для Аміни, дотримуючись правильного харчування. Вона зізналася, що втомлюється, бо з 7 години в неї розписаний весь день. Лана готує їжу на цілий день, годує донечку, збирає чоловіка, потім іде на роботу. Іноді вона готує окремі страви для чоловіка. Після повернення з роботи приділяє час спочатку чоловікові, а потім Аміні. Вона лягає спати пізно ― іноді о 2 годині ночі, бо донька може вередувати перед сном.

Лана розповіла, що в неї небагато друзів, бо у певний час у них розійшлися інтереси. Тому вона не схильна тусити по клубах. Чоловік ревнує її і забороняє бувати в чоловічих компаніях. Проте він терпить відверті виступи Лани, у тому числі на корпоративах. Героїня зізналася, що одного разу сталася ситуація, коли через проблеми в бізнесі вони деякий час жили за її рахунок. Після цього Лана розридалася.

Мама-красуня розказала, що Віталій проти офіційного шлюбу і вигадав не одну причину для відмови від одруження. Учасниці були обурені такою позицією чоловіка. Також Лана зізналася, що вона перенесла важкі пологи, під час яких їй робили операцію з дуже важкими наслідками та додатковою операцією. Вона розповіла про байдуже ставлення чоловіка, яке також обурило матусь.

Господиня приготувала яскраву вечерю у традиціях азербайджанської кухні, щоб вразити учасниць. А за столом Лана зі сльозами на очах розповіла про своє дитинство та про батька-мусульманина, який суворо карав Лану і не раз бив її. У 19 років вона зібрала речі й поїхала до Києва, після чого він не розмовляв із донькою 4 роки. Матусі дали Лані багато порад, як їй бути далі.

Як пройшла розмова східної красуні Лани з експертом і що він порадив їй ― дивіться у повному 46 випуску 4 сезону «Супермами».

