14 декабря на телеканале СТБ вышел 46 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как Лана успевает все на свете? Почему муж не хочет жениться на ней? Какая травма детства повлияла на выбор мужа восточной красавицей? Чем недовольна Лана?

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Лана живет с 38-летним мужем-бизнесменом Виталием, работающим в инвестициях, и воспитывает дочь Амину. Она ― основательница центра культуры Востока, курсов восточных танцев и собственного шоу, в котором поет, пока балет танцует. Отец Ланы ― азербайджанец, а мать ― украинка, и ее воспитывали в строгих мусульманских традициях. Ее муж не прочь воспитывать их дочь в традициях сильного мужчины и нежной ласковой матери. Когда-то Лана уже принимала участие в телепроекте ― в шоу «Україна має талант».

Героиня начала знакомство со своей жизнью с приглашения мам на работу, где она рассказала о центре и показала свои танцы. Также научила их нескольким движениям, а заодно «подколола» одну из участниц, которая пренебрежительно относилась к другой. Лана рассказала о дочери и ее воспитании, а также как совмещает работу и материнство. Девушка призналась, что суровый отец запрещал ей заниматься восточными танцами в детстве, поэтому она училась сама перед зеркалом по роликам из Youtube. Она также изучала юриспруденцию и учебу оплатила самостоятельно.

Дома Лана помирилась с участницей после конфликта и приняла маминспекцию. На кухне она рассказала, что очень требовательна и держит все в порядке. Лана регулярно убирает, а также каждые несколько дней проводит масштабную уборку. Однако мамочки выведали у нее, что это муж в свое время приучал ее к такому уровню чистоты. Однажды, когда Лана вызвала клининг против его желания, была вынуждена вернуть мужу деньги за это.

Также Лана рассказала, что она много и вкусно готовит для Амины, придерживаясь правильного питания. Она призналась, что устает, потому что с 7 часов у нее расписан весь день. Героиня готовит еду на целый день, кормит дочь, собирает мужа, потом идет на работу. Иногда она готовит отдельные блюда для мужа. По возвращении с работы Лана уделяет время сначала мужу, затем Амине. Она ложится спать поздно ― иногда в 2 часа ночи, потому что дочка может капризничать перед сном.

Лана рассказала, что у нее немного друзей, потому что в какой-то момент у них разошлись интересы. Поэтому она не склонна тусить по клубам. Виталий ревнует ее и запрещает бывать в мужских компаниях. Однако он терпит откровенные выступления Ланы, в том числе на корпоративах. Героиня призналась, что однажды произошла ситуация, когда из-за проблем в бизнесе они некоторое время жили за ее счет. После этого Лана разрыдалась.

Лана рассказала, что Виталий против официального брака и придумал не одну причину для отказа в этом. Мамочки были возмущены такой позицией мужчины. Также Лана призналась, что перенесла тяжелые роды, во время которых ей делали операцию с очень тяжелыми последствиями и дополнительной операцией. Она рассказала о безразличном отношении мужа, которое также возмутило мамочек.

Хозяйка приготовила яркий ужин в традициях азербайджанской кухни, чтобы поразить участниц. А за столом со слезами на глазах рассказала о своем детстве и об отце-мусульмане, который жестоко наказывал Лану и не раз избивал ее. В 19 лет она собрала вещи и уехала в Киев, после чего он не разговаривал с дочерью 4 года. Мамочки дали Лане много советов, как ей быть дальше.

Как прошел разговор восточной красавицы Ланы с экспертом и что он посоветовал ей ― смотрите в полном 46 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 46 выпуск: Восточная красавица Лана пожертвовала свободой ради мужа Героиней 46 выпуска проекта Супермама 4 стала восточная красавица Лана, воспитанная в мусульманских традициях. Как прошла инспекция в 46 выпуске Супермама 4 – читайте на сайте.

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