В 44 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама»-4 стало известно имя победительницы двенадцатой недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил ― мама-инфлюенсер Таня, мама-вселенная Татьяна, мама-императрица Марта или восточная красавица Лана? О результатах читайте в материале.

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Мама-вселенная Татьяна воспитывает двойняшек ― 5-летних Иванка и Маричку. Она живет 17 лет с мужем и отцом ее детей, они оба программисты. Супруги много времени проводят вместе, часто ходят в парки, к реке, а детей воспитывают в любви к природе. Героиня уже 5 лет в декрете и все время посвящает детям ― придумывает много занятий и учит их всему, чему может. Татьяна считает себя супермамой, потому что дети для нее ― вселенная, и она для них тоже. Она не красится часто и не ходить по салонам красоты, и ее мужу это тоже нравится.

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Лана живет с 38-летним мужчиной-бизнесменом Виталием, работающим в инвестициях, и воспитывает дочь Амину. Она ― основательница центра культуры Востока, курсов восточных танцев и собственного шоу, в котором поет, пока балет танцует. Отец Ланы ― азербайджанец, а мать ― украинка, ее воспитывали в строгих мусульманских традициях. Виталий не прочь воспитывать их дочь в традициях сильного мужчины и нежной ласковой матери. Когда-то Лана уже участвовала в шоу талантов «Україна має талант». Она прекрасная хозяйка, мать и тренер, однако склонна чувствовать себя виноватой и считает, что не слушается мужа, если делает не по-его.

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У мамы-императрицы Марты четверо детей: 6-летний Максим, 5-летняя Анастасия, 2-летняя Элиза и 10-месячный Матвей. Она бизнес-леди ― у нее СПА-салон, и после развода с мужем ей есть на что жить. Героиня регулярно ездит на ретриты и считает себя духовно развитой и сексуально раскрепощенной. Ее дочь Настя живет с папой, потому что маме не хватало на нее времени. Марта ― супермама, потому что наполнена и делает все, чтобы передать детям чистую карму.

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Таня с мужем Вячеславом воспитывают 4-летнюю дочь Соломию. Мама считает себя инфлюенсером и лидером мнений. У нее почти 89 тысяч подписчиков в Instagram, а начинала она с рассказов о своей беременности. Героиня считает, что ребенок не должен мешать саморазвитию. Она показывает пример успешной женщины для дочери, не забывая о том, что нужно любить и заботиться о ней. Таня считает себя супермамой, потому что объединяет саморазвитие, воспитание ребенка и замечательные партнерские отношения.

«Супермама»-4 ― кто победил на 12 неделе

Лана ― 64

Татьяна ― 49

Таня ― 48

Марта ― 22

Дмитрий Карпачев отметил, что его баллы ничего не меняют, однако свои 5 баллов он хочет отдать Татьяне, и еще 5 баллов будет, когда она займется своей самореализацией.

Итак, на 12-й неделе «Супермамы»-4 победила восточная красавица Лана.

Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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