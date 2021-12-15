15 декабря на телеканале СТБ вышел 47 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Что самое главное в жизни Марты? Почему она развелась с мужем? Какие правила воспитания Марты шокировали маминспекцию?

Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: мама-инфлюенсер, мама-вселенная, мама-императрица и восточная красавица ― участницы 12 недели

Мама-императрица Марта воспитывает четырех детей: 6-летнего Максима, 5-летнюю Анастасию, 2-летнюю Элизу и 10-месячного Матвея. Она разведена и живет только с детьми, но не отказывает себе в знакомстве с новыми мужчинами. Для нее две недели без секса ― это очень много. Марта ― бизнес-леди: у нее СПА-салон, и после развода с мужем она сама себя обеспечивает. Героиня регулярно ездит на ретриты и считает себя духовно развитой и сексуально раскрепощенной. Она обожает себя и свою сексуальность и любит ходить дома в откровенном наряде или без него. Марта ― супермама, потому что наполнена и делает все, чтобы передать детям чистую карму.

Марта пригласила маминспекцию домой в элитный поселок под Киевом. Хозяйка встретила гостей в прозрачном белье, чем шокировала всех троих. Сразу она похвасталась своим телом и предложила мамам покрутиться перед зеркалом в холле. Участницы были возмущены, что Марту полуголую видят ее дети.

Пока героиня пошла к детям, маминспекция взялась за ее кухню, где нашла моль и мошкару, грязную посуду и неубранное помещение. Марта возмутилась, что все проверяли без нее. Она призналась, что не стерилизует бутылочки для малышей, не кормит детей ни мясом, ни фруктами и использует кашки. Также она вообще не любит готовить, на что мамочки сделали ей замечание.

Когда дело дошло до знакомства с детьми, Марта призналась, что не делала им вакцинацию, не водит их к врачам, не доверяет современным медицинским методам. Она также считает, что детям не нужно сбивать температуру от 38,4, отчего мамы были в шоке. Соперницы заметили пересушенную кожу у девочки и дерматит у мальчика. Марта не оценила их замечаний и перевела тему.

Героиня рассказала, что последние роды проходили дома, в ванной, и что Матвея они с мужем до сих пор не зарегистрировали. Также она шокировала мамочек тем, что сохранила плаценту с его рождения и ела ее с медом. Пока плацента заморожена, и она собирается ее ритуально закопать.

Марта познакомила участниц со старшим сыном, и они отметили, что мальчик худенький и не выглядит на свой возраст. Он смутился. Женщины узнали, что 10-месячный Матвей спит на втором этаже кровати, а Настя не живет с мамой, потому что очень плакала и просилась к папе. Марта ссорится с мужем и не дает ему общаться с детьми.

После этого в личном разговоре Марта призналась, что бросила первого мужа, отца старших детей, когда встретила на ретрите другого, хотя на тот момент уже была на 3-м месяце беременности. Со вторым они стали жить вместе, и он хотел детей, поэтому Марта родила Элизу. Но совместная жизнь не продлилась долго, она изменила и предложила ему сделать то же самое. После этого Марта забеременела Матвеем, но все равно бросила мужчину на четвёртом месяце.

На ужине героиня подарила участницам сертификаты для посещения ее СПА-салона. Также она рассказала, что отдала Настю отцу, потому что не успевала уделить внимание всем четырем детям. Что об этом сказал Дмитрий Карпачев?

Как прошел разговор мамы-императрицы с экспертом и что он посоветовал ей ― смотрите в полном 47 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 47 выпуск: Мама-императрица Марта ставит свои интересы выше детских Героиней 47 выпуска проекта Супермама 4 стала мама-императрица Марта, отдавшая старшую дочь отцу за неимением времени. Как прошла инспекция в 47 выпуске Супермама 4 – читайте на сайте.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.