15 грудня на телеканалі СТБ вийшов 47 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де жінки змагаються за заповітне звання. Що найголовніше в житті Марти? Чому вона розлучилася з чоловіком? Які правила виховання Марти шокували мамінспекцію?

Мама-імператриця Марта виховує чотирьох дітей: 6-річного Максима, 5-річну Анастасію, 2-річну Елізу та 10-місячного Матвія. Вона розлучена і живе тільки з дітьми, проте не відмовляє собі у знайомстві з новими чоловіками. Для неї два тижні без сексу ― це дуже багато. Марта — бізнес-леді: у неї СПА-салон, і після розлучення з чоловіком вона сама себе забезпечує. Героїня регулярно їздить на ретрити і вважає себе духовно розвиненою та сексуально розкутою. Вона обожнює себе та свою сексуальність і полюбляє ходити вдома у відвертому вбранні або без нього. Марта ― супермама, тому що наповнена і робить усе, щоб передати дітям чисту карму.

Марта запросила мамінспекцію додому в елітне селище під Києвом. Зустріла вона гостей у прозорій білизні, чим шокувала всіх трьох. Господиня відразу похвалилася своїм тілом і запропонувала мамам покрутитися з нею перед дзеркалом у холі. Учасниці дуже обурилися, що Марту напівголу бачать її діти.

Поки героїня пішла до дітей, мамінспекція взялася за її кухню, де знайшла міль та мошкару, брудний посуд та неприбране приміщення. Марта була обурена, що все перевіряли без неї. Вона зізналася, що не стерилізує пляшечок для малюків, не годує дітей ані м’ясом, ані фруктами і використовує кашки. Також вона зовсім не любить готувати, на що матусі зробили їй зауваження.

Коли справа дійшла до знайомства з дітьми, Марта зізналася, що не робить їм вакцинацію, не водить їх до лікарів, не довіряє сучасним медичним методам. Також вона вважає, що дітям не треба збивати температуру понад 38,4, від чого мами були у шоці. Конкурентки помітили пересушену шкіру в дівчинки та дерматит у хлопчика. Марта не оцінила їхніх зауважень і перевела тему.

Героїня розповіла, що останні пологи проходили вдома, у ванній, і що Матвія вони з чоловіком досі не зареєстрували. Також вона шокувала матусь тим, що зберегла плаценту з народження Матвія і їла її з медом. Наразі плацента заморожена, і вона збирається її ритуально закопати.

Марта познайомила матусь зі старшим сином, і вони зазначили, що хлопчик худенький і здається молодшим за свій вік. Він засоромився. Жінки дізналися, що 10-місячний Матвій спить на другому поверсі ліжка, а Настя не живе з мамою, бо дуже плакала і просилася до тата. Марта свариться з чоловіком і не дає йому спілкуватися з дітьми.

Після цього в особистій розмові Марта зізналася, що покинула першого чоловіка, батька старших дітей, коли зустріла на ретриті іншого, хоча на той момент уже була на 3-му місяці вагітності. З другим вони стали жити разом, і він хотів дітей, тому Марта народила Елізу. Проте спільне життя тривало недовго, вона зрадила і запропонувала йому зробити те саме. Після цього завагітніла Матвієм, але все одно покинула чоловіка на четвертому місяці.

На вечері Марта подарувала учасницям сертифікати для відвідин її СПА-салону. Також вона розповіла, що віддала Настю батькові, бо не встигала приділити увагу всім чотирьом дітям. Що про це сказав Дмитро Карпачов?

Як пройшла розмова мами-імператриці з експертом і що він порадив їй ― дивіться у повному 47 випуску 4 сезону «Супермами».

